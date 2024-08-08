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Абхазия Информ

ГЛАВА МИД: В АБХАЗИИ НЕ ПЛАНИРУЮТ ОТКРЫВАТЬ ВОЕННО-МОРСКУЮ БАЗУ РОССИИ

Новости Четверг, 08 августа 2024 18:56
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ГЛАВА МИД: В АБХАЗИИ НЕ ПЛАНИРУЮТ ОТКРЫВАТЬ ВОЕННО-МОРСКУЮ БАЗУ РОССИИ

Сухум. 8 августа 2024. Абхазия-Информ. Речь об открытии военно-морской базы России в Абхазии не идет, заявил в интервью РИА Новости абхазский министр иностранных дел Сергей Шамба.

Ранее президент Абхазии Аслан Бжания сообщил, что пункт постоянного базирования кораблей ВМФ РФ появится в Очамчырской бухте, соответствующее соглашение уже подписано.

«Что касается Очамчырского порта, то речь не идет об открытии там военно-морской базы», – сказал Шамба, отвечая на вопрос о сроках открытия базы.

По его словам, у России и Абхазии выстроено многоплановое межгосударственное сотрудничество, одной из его важнейших сфер является сотрудничество в сфере безопасности.

«Вы знаете, что в республике дислоцирована 7-я российская военная база. Российские пограничные войска играют очень важную роль в обеспечении безопасности в Абхазии, особенно учитывая тот факт, что Грузия отказывается от подписания юридически обязывающего документа о неприменении силы», – отметил глава МИД Абхазии.

Акватория Очамчырского порта представляет собой бассейн, сооруженный в устье реки Джуркмур, в море ведет канал. Порт соединен с общей железнодорожной сетью республики и автомобильной дорогой. В акватории порта расположены три причала: два грузовых и один для стоянки. Порт оснащен мобильной механизацией. Имеются различные виды грузового автотранспорта, вилочные погрузчики, перегружатели, портальные и башенные краны, автокраны, телескопическая конвейерная лента.

На протяжении 2000-х годов Очамчырская бухта использовалась для совместного базирования гражданских судов и военных катеров ВМФ Абхазии. В январе 2009 года база была передана РФ для обустройства в ней пункта базирования кораблей и катеров, были проведены дноуглубительные работы. В настоящее время там базируются сторожевые корабли и катера береговой охраны Погранслужбы ФСБ РФ.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 08 августа 2024 18:59

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