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Абхазия Информ

ДЛЯ ФАРМАЦЕВТОВ АБХАЗИИ ПРОВЕДУТ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Новости Четверг, 08 августа 2024 18:59
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ДЛЯ ФАРМАЦЕВТОВ АБХАЗИИ ПРОВЕДУТ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Сухум. 8 августа 2024. Абхазия-Информ. В Торгово-промышленной палате Абхазии прошла встреча членов НП «Союз аптекарей» с участием представителей Министерства здравоохранения, преподавателей высших учебных заведений и представителей аптечных сетей республики.

Председатель «Союза аптекарей» Кристина Кишмария озвучила ряд проблем, существующих в фармацевтической сфере. В частности, шел разговор о нехватке специалистов необходимого уровня и, как следствие, аптечной деятельностью в основном занимаются люди, не имеющие фармацевтического образования. Также обсуждался вопрос необходимости проведения курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки фармацевтов и провизоров, с применением дистанционных образовательных технологий и с выдачей соответствующих удостоверений.

Организация методической части и проведение предполагаемых курсов возможны на базе Пятигорского медико-фармацевтического института-филиала Волгоградского государственного медицинского университета.

Стоит отметить, что проведение курсов инициировано ТПП Абхазии.

Замначальника отдела лицензирования при Минздраве Ахра Аджба, отметил, что не важно, на какой площадке будут проводиться курсы повышения квалификации фармацевтов, важен сам итог мероприятия, а именно – образованность и грамотность работников фармацевтической сферы.

Каждый из присутствующих внес свое предложение по обсуждаемым вопросам. В итоге, единогласно было принято решение о проведении таких курсов, благодаря которым фармацевты и провизоры Абхазии смогут в разы повысить свой уровень образования, грамотность и квалификацию.

Во встрече приняла участие начальник Управления по работе с членами ТПП, предприятиями и общественными объединениями Кира Зекир-оглы.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 08 августа 2024 19:05

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