КРАСНОДАРСКОЙ ТАМОЖНЕЙ ИЗЪЯТО ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАЙНИНГА

Сухум. 8 августа 2024. Абхазия-Информ. При проведении таможенного контроля на посту МАПП Адлер Краснодарской таможни в легковом автомобиле KIA RIO было обнаружено незадекларированное электронное оборудование.

В багажнике иномарки, направляющейся в Республику Абхазия, пытались провезти 6 металлических коробок серого цвета с блоками питания. Данные устройства предположительно являются системами для «майнинга» криптовалют.

В настоящее время товар изъят, образцы устройств направлены на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.