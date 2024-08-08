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Абхазия Информ

КРАСНОДАРСКОЙ ТАМОЖНЕЙ ИЗЪЯТО ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАЙНИНГА

Новости Четверг, 08 августа 2024 19:05
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КРАСНОДАРСКОЙ ТАМОЖНЕЙ ИЗЪЯТО ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАЙНИНГА

Сухум. 8 августа 2024. Абхазия-Информ. При проведении таможенного контроля на посту МАПП Адлер Краснодарской таможни в легковом автомобиле KIA RIO было обнаружено незадекларированное электронное оборудование.

В багажнике иномарки, направляющейся в Республику Абхазия, пытались провезти 6 металлических коробок серого цвета с блоками питания. Данные устройства предположительно являются системами для «майнинга» криптовалют.

В настоящее время товар изъят, образцы устройств направлены на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 08 августа 2024 19:15

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