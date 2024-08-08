ДЕПУТАТЫ СУХУМСКОГО ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ ОСТАВИЛИ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ТАРИФ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Сухум. 8 августа 2024. Абхазия-Информ. Такое решение было принято сегодня на заседании СГС. В обсуждении вопроса об изменении тарифов на водоснабжение и водоотведение, вызвавшего жаркие споры, принимали участие глава администрации Беслан Эшба, заместитель начальника департамента ЖКХ Руслан Авидзба, директор МУП «Водоканал» Даур Пачкория.

Предваряя рассмотрение предложений администрации по тарифам, председатель Собрания Дмитрий Осия подчеркнул, что сегодня для всех понятна необходимость установки приборов учета потребляемой воды.

«Водоканал предприятие дотационное, к сожалению, по информации его руководства, собираемость денег за воду очень низкая. Большие затраты требуются для обеспечения населения качественной водой, причем бесперебойно. Приборы учета, уверен, дадут положительный результат. А тарифы безусловно надо менять, но при этом помнить, что для населения любое повышение тарифов или цен, весьма болезненно. Последний раз их установили 10 лет назад», – подчеркнул Осия.

Именно вопрос стоимости воды для населения и вызвал дебаты. Долгое время он прорабатывался депутатской комиссией по ЖКХ во главе с Виктором Акуция. Его предложение оставить для населения тариф прежним и вызвал споры.

Выслушав аргументы депутатов, Беслан Эшба отозвал свое предложение о повышении стоимости воды для населения.

Депутаты Инал Тужба, Давид Чхеидзе, Роман Кутарба, Саид Ашуба и многие их коллеги заявили, что главная задача сегодня – убедить население установить приборы учета потребляемой воды. Они также поддержали предложение Виктора Акуция оставить неизменной тариф на воду для горожан, которые установят приборы учета.

Итогом голосование стало принятие новых тарифов для потребителей воды.

Итак, Решением Собрания

– горожане, установившие приборы учета будут платить за водоснабжение и водоотведение 4 руб. за 1 кубометр воды в месяц, не установившие приборы - 10 руб.,

– государственные органы и бюджетные учреждения – 70 руб.,

– промышленные, хозрасчетные и коммерческие организации – 100 руб.

– предприятия, организации и учреждения не подведомственные Абхазии – 210 руб.

Вопрос установления тарифа на полив земельных участков, депутатами был отклонен.