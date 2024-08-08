ИТОГИ XXI МЕЖДУНАРОДНОГО ШАХМАТНОГО ФЕСТИВАЛЯ «АБХАЗИЯ ОПЕН 2024»
Сухум. 8 августа 2024. Абхазия-Информ. В Сухуме в рамках XXI Международного шахматного фестиваля «Абхазия ОПЕН 2024», прошли три шахматных турнира «АПСНЫ 2024»: взрослый (турнир А) и два детских (до 9 лет, до 13 лет). В фестивале приняло участие 130 шахматистов всех возрастов, из всех регионов Абхазии, а также гости из России.
В турнире А в результате бескомпромиссной борьбы победителем стал Нефедов Сергей, второе место занял Сафин Роберт (Набережные Челны) и третьим – Иващенко Вадим (Ростов на Дону).
Победителями в номинациях стали:
– среди участников с национальным рейтингом – Кварацхелия Тристан (Сухум), Шанава Тимур (Очамчыра), Табарян Артем (Сухум).
– среди ветеранов – Назарьев Сергей (Майкоп), Шаньгин Валерий (Челябинск) и Злачевский Леонид (Казань).
– среди юношей – Лапин Артем (С. Петербург), Багателия Нестор (Сухум) и Сидик Рамин (Кашира).
– среди девушек – Лаквитава Сарида (Сухум), Гунба Лана (Гудаута), Павлова Татьяна (Кировск).
– среди женщин – Череповская Маргарита (Ростов на Дону), Манина Ксения (Кировск).
Среди мальчиков до 7 лет – Лазба Николай (Сухум), Катиба Сандро (Сухум), Сангулия Эмир (Сухум).
Среди девочек до 7 лет – Гургулия Александра (Сухум), Павлова Надежда (Киров),
Азнаурян Ева (Сухум).
Среди мальчиков до 9 лет – Азанов Савелий (Пермь), Бганба Даниэль (Сухум), Паравян Атом (Сухум).
Среди девочек до 9 лет – Павлова Татьяна (Кировск), Джения Амели (Сухум), Тарба Дана (Сухум).
Среди мальчиков до 11 лет – Хварцкия Баграт (Сухум), Хварцкия Астан (Сухум), Тос-оглы Кемаль (Гагра).
Среди девочек до 11 лет – Михайлиди Эвридика (С.Петербург), Саканиа Саниа (Сухум), Смыр Мирра (Н.Афон).
Среди мальчиков до 13 лет – Топчян Армен (Гулрыпш), Сидик Рамин (Кашира), Мукба Руслан (Пицунда).
Среди девочек до 13 лет – Лакоба Сария (Гудаута), Азанова Таисия (Пермь), Марченко Полина (Сухум).
Все призеры были награждены кубками, медалями, грамотами и денежными призами.
Фестиваль состоялся при финансовой поддержке Государственного комитета по делам молодежи и спорту Абхазии.
Также представительство Россотрудничества в РА учредило специальные памятные призы и в течение всего турнира для детей показывало документальные фильмы про чемпионов мира.
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