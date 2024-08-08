ИТОГИ XXI МЕЖДУНАРОДНОГО ШАХМАТНОГО ФЕСТИВАЛЯ «АБХАЗИЯ ОПЕН 2024»

Сухум. 8 августа 2024. Абхазия-Информ. В Сухуме в рамках XXI Международного шахматного фестиваля «Абхазия ОПЕН 2024», прошли три шахматных турнира «АПСНЫ 2024»: взрослый (турнир А) и два детских (до 9 лет, до 13 лет). В фестивале приняло участие 130 шахматистов всех возрастов, из всех регионов Абхазии, а также гости из России.

В турнире А в результате бескомпромиссной борьбы победителем стал Нефедов Сергей, второе место занял Сафин Роберт (Набережные Челны) и третьим – Иващенко Вадим (Ростов на Дону).

Победителями в номинациях стали:

– среди участников с национальным рейтингом – Кварацхелия Тристан (Сухум), Шанава Тимур (Очамчыра), Табарян Артем (Сухум).

– среди ветеранов – Назарьев Сергей (Майкоп), Шаньгин Валерий (Челябинск) и Злачевский Леонид (Казань).

– среди юношей – Лапин Артем (С. Петербург), Багателия Нестор (Сухум) и Сидик Рамин (Кашира).

– среди девушек – Лаквитава Сарида (Сухум), Гунба Лана (Гудаута), Павлова Татьяна (Кировск).

– среди женщин – Череповская Маргарита (Ростов на Дону), Манина Ксения (Кировск).

Среди мальчиков до 7 лет – Лазба Николай (Сухум), Катиба Сандро (Сухум), Сангулия Эмир (Сухум).

Среди девочек до 7 лет – Гургулия Александра (Сухум), Павлова Надежда (Киров),

Азнаурян Ева (Сухум).

Среди мальчиков до 9 лет – Азанов Савелий (Пермь), Бганба Даниэль (Сухум), Паравян Атом (Сухум).

Среди девочек до 9 лет – Павлова Татьяна (Кировск), Джения Амели (Сухум), Тарба Дана (Сухум).

Среди мальчиков до 11 лет – Хварцкия Баграт (Сухум), Хварцкия Астан (Сухум), Тос-оглы Кемаль (Гагра).

Среди девочек до 11 лет – Михайлиди Эвридика (С.Петербург), Саканиа Саниа (Сухум), Смыр Мирра (Н.Афон).

Среди мальчиков до 13 лет – Топчян Армен (Гулрыпш), Сидик Рамин (Кашира), Мукба Руслан (Пицунда).

Среди девочек до 13 лет – Лакоба Сария (Гудаута), Азанова Таисия (Пермь), Марченко Полина (Сухум).

Все призеры были награждены кубками, медалями, грамотами и денежными призами.

Фестиваль состоялся при финансовой поддержке Государственного комитета по делам молодежи и спорту Абхазии.

Также представительство Россотрудничества в РА учредило специальные памятные призы и в течение всего турнира для детей показывало документальные фильмы про чемпионов мира.