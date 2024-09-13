ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ АБХАЗИИ, ПРИДНЕСТРОВЬЯ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ.

Сухум. 13 сентября 2024. Абхазия-Информ. На площадках администрации Очамчырского района, Бендерского городского Совета народных депутатов и Юго-Осетинского государственного университета состоялось онлайн-подписание Соглашения о сотрудничестве и установлении побратимских отношений между образовательными организациями Абхазии, Приднестровья и Южной Осетии.

Подписантами выступили: Очамчырская ср. школа № 2 имени Ф. Х. Эшба (Республики Абхазия), ГОО гимназия «Альбион» им. К. Л. Хетагурова, г. Цхинвал, (Республика Южная Осетия) и Бендерская ср. школа № 20 (Приднестровская Молдавская Республика).

На церемонии подписания присутствовали:

• от Республики Абхазия: глава администрации Очамчырского района Б. В. Бигвава, начальник отдела туризма, международных связей и СМИ Д. В. Кобахия, зам. заведующего РОО Л. Ю. Квеквескири, представитель МИД РА А. А. Ахвледиани;

• от Приднестровской Молдавской Республики: министр просвещения ПМР С. Н. Иванишина, глава государственной администрации г. Бендеры Р. Д. Иванченко, председатель Бендерского горсовета народных депутатов Ю. И. Кара, заместитель начальника Управления протокольного обеспечения МИД ПМР В. В. Васильев;

• от Республики Южная Осетия: министр образования и науки Республики Южная Осетия А. Д. Лолаев, заместитель главы администрации г. Цхинвал Ж. К. Лолаева, начальник отдела по работе с загранучреждениями МИД РЮО А. Г. Санакоев.

Открыл мероприятие председатель Бендерского горсовета народных депутатов Юрий Кара, представив всех участников.

«Наша встреча проходит в дни, когда мы отмечаем важные даты в жизни наших республик – это Дни признания республик Южной Осетии и Абхазии, День рождения Приднестровской Молдавской Республики, День знаний, который мы все вместе отмечаем ещё с советских времен, и который был омрачён гибелью 333 человек, из которых 186 детей, в Беслане в 2004 году», – сказал Юрий Кара.

Участники мероприятия почтили память погибших минутой молчания.

Продолжая, Ю. Кара отметил: «Уважаемые коллеги, сегодня впервые в истории наших братских республик мы собрались, чтобы подписать соглашение между нашими школами, школами Республики Абхазия, Республики Южная Осетия и Приднестровья. Соглашение, которое станет ещё одной важной объединяющей вехой в образовательной, культурной, духовной жизни наших республик, новым этапом укрепления дружественных связей».

Участников и гостей мероприятия поприветствовал глава администрации Очамчырского района Беслан Бигвава.

После видео презентаций учебных заведений и кратких обращений руководителей школ, свои подписи под Соглашением поставили директор Бендерской ср. школы № 20 Раиса Макаренко, директор Очамчырской ср. школы № 2 Илона Дамения и директор Цхинвальской гимназии «Альбион» Ирина Гучмазты.