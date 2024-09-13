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Абхазия Информ

СЕРГЕЙ ШАМБА ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С АЛЕКСАНДРОМ СТЕЦЮКОМ

Новости Пятница, 13 сентября 2024 17:36
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СЕРГЕЙ ШАМБА ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С АЛЕКСАНДРОМ СТЕЦЮКОМ

Сухум. 13 сентября 2024. Абхазия-Информ. В МИД Абхазии состоялась встреча министра иностранных дел Республики Абхазия Сергея Шамба с заместителем министра иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Александром Стецюком, главой официального Представительства ПМР в Республике Абхазия Гарри Купалба и начальником Управления по обеспечению работы загранучреждений и финансам МИД ПМР Ириной Молчановой.

Во встрече также приняли участие заместитель министра иностранных дел Республики Абхазия Ираклий Тужба и начальник Департамента стратегического сотрудничества МИД Абхазии Джемал Бганба.

Александр Стецюк передал слова поздравления Сергею Шамба в связи с его назначением на пост министра иностранных дел Республики Абхазия от имени министра иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Виталия Игнатьева и пожелал ему успехов в работе.

Сергей Шамба в свою очередь отметил важность сложившихся традиционно дружественных абхазо- приднестровских отношений и выразил уверенность в дальнейшем наращивании двустороннего взаимодействия.

В ходе беседы были затронуты некоторые практические аспекты межгосударственного сотрудничества, а также готовность к продолжению совместной работы в целях непрерывного повышения уровня отношений между Республикой Абхазия и Приднестровской Молдавской Республикой.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Пятница, 13 сентября 2024 17:38

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