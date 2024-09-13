АССОЦИАЦИЯ ВИНОДЕЛОВ И ВИНОГРАДАРЕЙ АБХАЗИИ ПРЕДСТАВИЛИ ВИНО ИЗ АВТОХТОННОГО АБХАЗСКОГО СОРТА КАЧИЧ
Сухум. 13 сентября 2024. Абхазия-Информ. Ассоциация виноделов и виноградарей Абхазии совместно с экологами ФАО ООН представили вино из автохтонного абхазского сорта Качич, урожая 2023 года.
Жан-Филипп Роби, эксперт мирового уровня в области виноградарства и виноделия из Бордо отмечает: «Деликатные танины, ароматы акации, апельсиновых цветов, клубники, малины, лавра, тимьяна и черной смородины.
Вкус с нотками апельсиновой кожуры, легкая горчинка, сбалансированное, умеренно долгое послевкусие».
Такого рода характеристика свидетельствует о большом потенциале и перспективах винограда сорта Качич.
Виноград был собран на участке Верхняя Эшера Сухумского района на высоте 375 метров над уровнем моря.
Об этом сообщает агентство социальной информации «Апсны».
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