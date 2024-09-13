 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АССОЦИАЦИЯ ВИНОДЕЛОВ И ВИНОГРАДАРЕЙ АБХАЗИИ ПРЕДСТАВИЛИ ВИНО ИЗ АВТОХТОННОГО АБХАЗСКОГО СОРТА КАЧИЧ

Новости Пятница, 13 сентября 2024 17:58
Оцените материал
(0 голосов)
АССОЦИАЦИЯ ВИНОДЕЛОВ И ВИНОГРАДАРЕЙ АБХАЗИИ ПРЕДСТАВИЛИ ВИНО ИЗ АВТОХТОННОГО АБХАЗСКОГО СОРТА КАЧИЧ

Сухум. 13 сентября 2024. Абхазия-Информ. Ассоциация виноделов и виноградарей Абхазии совместно с экологами ФАО ООН представили вино из автохтонного абхазского сорта Качич, урожая 2023 года.

Жан-Филипп Роби, эксперт мирового уровня в области виноградарства и виноделия из Бордо отмечает: «Деликатные танины, ароматы акации, апельсиновых цветов, клубники, малины, лавра, тимьяна и черной смородины.

Вкус с нотками апельсиновой кожуры, легкая горчинка, сбалансированное, умеренно долгое послевкусие».

Такого рода характеристика свидетельствует о большом потенциале и перспективах винограда сорта Качич.

Виноград был собран на участке Верхняя Эшера Сухумского района на высоте 375 метров над уровнем моря.

Об этом сообщает агентство социальной информации «Апсны».

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 13 сентября 2024 18:02

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ АБХАЗИИ, ПРИДНЕСТРОВЬЯ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ.
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.