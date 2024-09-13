КРИСТИНА ОЗГАН РАССКАЗАЛА О ПРОЕКТЕ МЕЖПРАВСОГЛАШЕНИЯ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

О действующем законодательстве

Инвестиции, будь то государственные или частные, являются главным стимулирующим фактором развития экономики. Абхазия в этом смысле не исключение. На всех этапах развития нашего государства вопросы привлечения инвестиций всегда стояли на повестке дня.

Привлечение инвестиций необходимо, и это понятно не только экономистам, для создания новых рабочих мест, внедрения новых технологий, развития инфраструктуры, повышения бюджетных доходов.

В конечном итоге все эти вещи направлены на повышение уровня благосостояния нашего населения. От уровня развития экономики зависит уровень благосостояния нашего народа.

Первый закон, определяющий условия привлечения иностранных инвестиций был принят в июле 1992 года. Понятно, что уже после войны, в 1994, в 1998 годах он корректировался, в него вносились изменения.

Вопрос привлечения инвестиций в экономику республики не снимался с повестки дня. Менялся лишь формат инвестиционной политики, и это было связано с признанием Российской Федерацией независимости Абхазии в 2008 году.

Первыми базовыми межправительственными соглашениями, принятыми после подписания рамочного Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Абхазия, были соглашения, регулирующие вопросы экономической деятельности. В 2009 году было подписано межправительственное соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций между нашими странами.

Важно отметить, что в тот период действовал закон об иностранных инвестициях и соответственно значит данная соглашения

Хочу отметить, что изначально закон об иностранных инвестициях позволял «реализовывать проекты на территории Республики Абхазия, участвовать в приватизации и разгосударствлении имущества, находящегося в собственности Республики Абхазия, заключать концессионные соглашения на разведку и эксплуатацию естественных богатств экономической зоны и континентального шельфа». Уже тогда республика понимала, что иностранные инвестиции могут играть ключевую роль в развитии экономики. Поэтому в законе был прописан такой широкий перечень.

В Соглашении между правительствами России и Абхазии 2009 года о поощрении и взаимной защите инвестиций отражены нормы, определяющие права и обязанности сторон, гарантии защиты инвестиций, возмещения ущерба в случае невыполнения обязательств сторонами, а также иные нормы.

Это соглашение носило рамочный характер. Конкретики, а именно принципов реализации сторонами инвестиционной деятельности, в нем не было, но мы понимали, что к этому вопросу мы вернемся в будущем.

Трансформация инвестиционного законодательства Республики Абхазия осуществлялась поэтапно. В 2014 году был принят новый закон об инвестиционной деятельности, который, и я хочу обратить на это внимание, предусматривает достаточно широкий перечень льгот, преференций и прав для иностранных инвесторов. Впервые были введены такие понятия, как «национальный инвестор» и «иностранный инвестор». В документе нашли отражение основные принципы законодательства Абхазии об инвестиционной деятельности, такие как:

– стимулирование инвестиционной деятельности посредством создания благоприятных условий для ее осуществления;

– привлечение иностранных инвестиций, а также создание условий для осуществления национальных инвестиций;

– соблюдение баланса между публичными интересами и интересами инвестора;

– соответствие системы имущественных прав целям привлечения инвестиций и вовлечения имущества в хозяйственный оборот;

– защита прав и законных интересов инвесторов;

– участие государства в инвестиционной деятельности на принципе гласности и открытости;

– обязательность содействия государственных органов в обеспечении реализации установленных законодательством и международными договорами прав и законных интересов инвесторов;

– предоставление преференций при реализации соответствующих государственной социально-экономической политике инвестиционных проектов при условии достижения согласованного конечного результата;

– приверженность принципам международного права в сфере инвестиционной деятельности.

У нас на тот период международное право было представлено в российско-абхазским соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций 2009 года.

Закон об инвестиционной деятельности 2014 года не содержит дискриминационных норм в отношении национальных инвесторов.

Иностранные инвесторы вправе: создавать на территории Республики Абхазия юридические лица, полностью или частично принадлежащие иностранным инвесторам; осуществлять свою деятельность через филиалы иностранной организации; осуществлять инвестиционную деятельность в Республике Абхазия непосредственно, то есть без образования в Республике Абхазия юридического лица или филиала иностранной организации.

Я специально обращаю на это внимание, так как то, что мы предусматриваем в соглашении, фактически основывается на этом законе.

Действующий сегодня закон об инвестиционной деятельности предусматривает определенный перечень льгот и преференций. Реализуемые инвестиционные проекты могут получить льготы в виде нулевой ставки или ставки в 50% по налогу на прибыль и налогу на имущество в соответствии с объёмом инвестиций, которые устанавливается Кабинетом министров. Там установлены пороги: минимальный – не менее 70 млн рублей и самый большой порог – 350 млн рублей. Но льгота не может быть бессрочной. Она предоставляются в течение срока окупаемости проекта, но не более восьми лет с начала его реализации.

Льготы, предусмотренные законом, одинаковы и для иностранных, и для национальных инвесторов.

О проекте российско-абхазского межправительственного соглашения об инвестиционной деятельности

Я изначально обозначила, что инвестиционная деятельность в республике должна активным образом развиваться, и то, что мы закладываем в рамках данного межправительственного соглашения, должно стимулировать привлечение крупных инвестиций.

Учитывая действующее законодательство и международные договоры, мы пришли к выводу, что необходимо подготовить соответствующее межправительственное соглашение об инвестиционной деятельности. Закон дает возможность российским юридическим лицам реализовывать на территории Республики Абхазии инвестиционные проекты. Но порядок реализации этих инвестиционных проектов, условия, при которых они могут быть реализованы, мы решили отразить в межправительственном соглашении, а не в отдельном законе. Такая норма, на мой взгляд, соответствует духу времени, вытекает из того, что у нас есть соответствующие договора с Российской Федерацией по формированию общего социально-экономического пространства, гармонизации и унификации законодательства

Регулирование отдельных направлений инвестиционной деятельности в рамках международного договора как раз вписывается в данную повестку.

При подготовке любого международного договора, надо исходить и из мировой практики, и из логики государственной политики в отношении той или иной сферы деятельности, и, безусловно, защиты интересов нашей страны. Любой инвест-договор или межправительственное, межгосударственное инвест-соглашение должно содержать нормы, определяющие порядок и условия осуществления инвестиций, режим функционирования проектов, гарантии защиты инвестиций, покрытия рисков, разрешения споров. Вот в таком контексте выстроен наш проект межправительственного соглашения.

Что он предусматривает? Он достаточно объемный. Я коснусь некоторых моментов, которые могут интересовать общество.

Первое, на что хочу обратить внимание: проект соглашения не меняет норму, которая существует в законодательстве Республики Абхазия относительно того, что российские юрлица могут реализовать на территории Республики Абхазии инвестиционные проекты, и фактически дублирует норму закона. об инвестиционной деятельности. То есть, они могут реализовать инвестиционные проекты через филиал, зарегистрированный в Республике Абхазия в соответствии с нашим законодательством.

Мы определили сферы, подпадающие под действие данного соглашения: сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, инженерная инфраструктура, транспорт и энергетика.

Электроэнергетика у нас выведена в отдельное направление, и речь идёт только об объектах генерации.

Вокруг законодательства об энергетике было много дискуссий. В данном проекте соглашения мы не меняем действующий подход, а именно сохранение государственной собственности на объекты электроэнергетики.

При этом надо отметить, что действующий закон Республики Абхазия об электроэнергетике позволяет строительство, в том числе и за счёт частных средств, объектов генерации.

Не подлежат разгосударствлению действующие объекты генерации. Речь может идти о строительстве новых объектов генерации. Передающие распределительные сети в рамки данного проекта соглашения не подпадают. В этом смысле законодательство Республики Абхазия, которое регулирует электроэнергетику, мы не меняем.

Об электроэнергетике

Последние несколько лет мы испытываем дефицит электорэнергии. И, если у нас будет возможность строить объекты генерации, в том числе за счёт частных средств, я думаю, данный подход в принципе должен только приветствоваться.

Исходя из логики закона об инвестиционной деятельности, но при этом понимая, что проект соглашения регулирует определённые крупные инвестиционные проекты, мы существенно увеличили пороги инвестиций по проектам, которые могут подпадать под действие соглашения. Я могу вам сказать, что проект соглашения устанавливает нижний порог объёма инвестиций, подпадающих под действие этого проекта соглашения, в размере не менее 2 млрд руб., что превышает в 5,7 раз максимальный порог инвестиций, установленный в законе об инвестиционной деятельности, – 350 млн руб. То есть, мы таким образом создаём фильтр, чтобы под действие данного соглашения попадали только крупные проекты.

Могу сказать, что были дискуссии и они еще продолжаются, в том числе и с российскими коллегами. В целом, все пункты соглашения согласованы.

О льготах, предусмотренных проектом соглашения

Фактически мы сохраняем тот же принцип, что и в законе. Это касается налога на прибыль и налога на имущество. Юридическое лицо, реализующее такой проект с объёмом инвестиций не менее 2 млрд рублей, соответственно, будет освобождаться от уплаты налога на прибыль и налога на имущество в течение 8 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию. Если в законе об инвестиционной деятельности речь идёт об окупаемости проекта в течение 8 лет с начала его реализации, то здесь срок тот же – 8 лет, но с даты ввода в эксплуатацию. Есть еще оговорка – мы тут заложили защитный механизм. Допустим, объект довели до 80% и дальше дело не продвигается. Это же не может длиться до бесконечности.

Если объект не введен в эксплуатацию, то отсчет будет вестись от той даты ввода в эксплуатацию, которая была заявлена в соглашении.

Об отличии проекта соглашения от закона

В соответствии с проектом, абхазская сторона предоставляет право на возмещение НДС. На срок 8 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию будет применяться механизм возмещения, аналогичный российскому.

Инвестор на этапе реализации проекта уплачивает причитающийся НДС в полном объёме, отчитывается и затем подаёт заявку на возмещение. Порядок возмещения будет утверждаться Минфином Абхазии в соответствии с законодательством республики. Возмещение будет осуществляться только после проверки налоговой инспекцией при условии, что НДС начислен и уплачен в соответствии с требованиями законодательства Республики Абхазия.

Сразу хочу сказать, здесь речь не идёт о выпадении доходов. Это потенциальные доходы, которые могут быть у республики, в случае, если этот проект будет реализован.

О согласовании проекта с Парламентом

Мы почти два года работали над проектом межправительственного соглашение по инвестиционной деятельности. В конце 2023 года были завершены все внутригосударственные процедуры по согласованию.

Но поскольку Парламентом принят закон, согласно которому договоры и нормативные акты, содержащие нормы международного права, до их подписания должны направляться в Парламент, проект передан депутатам.

У депутатского корпуса есть предложения и замечания по данному проекту. Все это пока в стадии обсуждения. Поэтому до сих пор проект соглашения не подписан.

Об этом сообщает Апсныпресс.