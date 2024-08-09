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Абхазия Информ

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ И ОБМЕН ОПЫТОМ

Новости Пятница, 09 августа 2024 13:44
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НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ И ОБМЕН ОПЫТОМ

Сухум. 9 августа 2024. Абхазия-Информ. Торгово-промышленная палата Республики Абхазия приняла участие в крупнейшей в Европе Международной выставке готовой одежды и моды «Istanbul Fashion Connection», проходившей в Стамбуле с 7 по 9 августа. Данный визит был организован полномочным представителем Абхазии в Турции Ибрагимом Авидзба, который постоянно сопровождал абхазскую делегацию, как и советник представителя Кафкас Атрышба.

ТПП Абхазии была приглашена на это мероприятие в качестве гостя руководством «Grand International Expo» (крупнейшая в Европе Международная выставка готовой одежды и моды), что подчеркивает растущее взаимопонимание и желание сотрудничества между нашими странами.

Мероприятие собрало лучших дизайнеров, производителей и специалистов в области моды и текстиля и стало отличной платформой для обмена опытом и налаживания международных связей. На Международная выставке были представлены сотни экспонентов из 50 стран мира – Евросоюза, Великобритании, России, США, Северной Африки и Ближнего Востока.

ТПП представляли – начальник Управления внешнеэкономических связей и инвестиций Наала Басария и ее заместитель Элина Кишмария.

Важной частью делегации республики стали 19 абхазских дизайнеров и предпринимателей в сфере моды, которые с энтузиазмом восприняли возможность участия в выставке и смогли ознакомиться с работами коллег из разных стран. Отзывы дизайнеров были исключительно положительными: мероприятия позволили им получить новые идеи, вдохновение, а также наладить контакты с потенциальными партнерами и клиентами.

Абхазские дизайнеры были поражены размахом и креативностью представленных коллекций. Выставка предоставила им уникальную возможность увидеть последние модные тренды, а также разнообразие используемых материалов и технологий. Многие из них отметили, что такой опыт не только расширяет их горизонты, но и побуждает к творческим экспериментам и новаторству в своих собственных работах.

Более того, такие мероприятия позволяют укреплять взаимовыгодные связи, а также способствуют развитию креативных индустрий в обеих странах. Участники выставки имели возможность не только обсудить текущие тренды и вызовы модной отрасли, но и представить свои идеи, как можно сформировать комплексные программы, направленные на поддержку молодых дизайнеров.

На полях выставки, участники делегации из Абхазии встретились и пообщались с министром торговли Турции Омаром Полатом, который отнесся к ним весьма доброжелательно.

В рамках мероприятия состоялся деловой обед, организованный членом правления ТПП Стамбула Фулатом Кулачолу. Это мероприятие собрало представителей обеих палат и стало площадкой для обсуждения актуальных вопросов и предложений по развитию дальнейшего сотрудничества. В ходе обеда были рассмотрены целевые направления, такие как обмен опытом в разных областях, возможность совместных выставок и многое другое.

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Участие ТПП и абхазских дизайнеров в выставке моды стало важным шагом для развития сотрудничества с коллегами. В палате уверены, что дальнейшее сотрудничество будет плодотворным и приведет к взаимным выгодам для дизайнеров и предприятий обеих стран.

Торгово-промышленная палата Абхазии планирует продолжить активное участие в подобных мероприятиях, способствуя интеграции абхазского бизнеса в международное сообщество и поддержке творческих предпринимателей в их стремлении к новым вершинам.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Пятница, 09 августа 2024 13:46

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