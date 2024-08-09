МАКСИМ ГВИНДЖИЯ НАЗНАЧЕН ПОСЛОМ ПО ОСОБЫМ ПОРУЧЕНИЯМ МИД РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Максим Харитонович Гвинджия родился 13 марта 1976 г. в г. Сухум.

Сухум. 9 августа 2024. Абхазия-Информ. Министр иностранных дел Республики Абхазия Сергей Шамба назначил Максима Гвинджия послом по особым поручениям МИД Абхазии.

В 1998 г. окончил Горловский государственный педагогический институт иностранных языков.

С 1999 по 2002 гг. работал в отделе переводов МИД Республики Абхазия.

В 2001 г. проходил обучение в области ведения переговоров Гарвардской Школы Права.

С 2002 по 2004 гг. – начальник международного отдела МИД Республики Абхазия.

С марта 2004 по февраль 2010 гг. – заместитель министра иностранных дел Абхазии.

В 2004 г. проходил обучение в области защиты прав человека в Институте Южного Уэльса.

С 2010 по 2011 гг. – министр иностранных дел Республики Абхазия.

С 2021 г. – помощник Президента Республики Абхазия по международным делам.

С 2022 г. – проректор по международным связям и экономическим вопросам АГУ.