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Абхазия Информ

МАКСИМ ГВИНДЖИЯ НАЗНАЧЕН ПОСЛОМ ПО ОСОБЫМ ПОРУЧЕНИЯМ МИД РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Новости Пятница, 09 августа 2024 13:53
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МАКСИМ ГВИНДЖИЯ НАЗНАЧЕН ПОСЛОМ ПО ОСОБЫМ ПОРУЧЕНИЯМ МИД РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум. 9 августа 2024. Абхазия-Информ. Министр иностранных дел Республики Абхазия Сергей Шамба назначил Максима Гвинджия послом по особым поручениям МИД Абхазии.

Максим Харитонович Гвинджия родился 13 марта 1976 г. в г. Сухум.

В 1998 г. окончил Горловский государственный педагогический институт иностранных языков.

С 1999 по 2002 гг. работал в отделе переводов МИД Республики Абхазия.

В 2001 г. проходил обучение в области ведения переговоров Гарвардской Школы Права.

С 2002 по 2004 гг. – начальник международного отдела МИД Республики Абхазия.

С марта 2004 по февраль 2010 гг. – заместитель министра иностранных дел Абхазии.

В 2004 г. проходил обучение в области защиты прав человека в Институте Южного Уэльса.

С 2010 по 2011 гг. – министр иностранных дел Республики Абхазия.

С 2021 г. – помощник Президента Республики Абхазия по международным делам.

С 2022 г. – проректор по международным связям и экономическим вопросам АГУ.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 09 августа 2024 13:56

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