ТАБАЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ БЕЗ АКЦИЗНЫХ МАРОК ИЗЪЯЛИ В ЦАНДРЫПШЕ
Новости Пятница, 09 августа 2024 14:05
Сухум. 9 августа 2024. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации в поселке Цандрыпш должностные лица оперативного подразделения ГТК досмотрели ручной багаж гражданина РФ Панченко В.В. В результате были обнаружены 44 блока сигарет без марок акцизного сбора РА, ранее ввезенные в страну с нарушением таможенного законодательства.
Табачные изделия изъяли. Материалы дела направлены в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.
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