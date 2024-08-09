 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Август 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ТАБАЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ БЕЗ АКЦИЗНЫХ МАРОК ИЗЪЯЛИ В ЦАНДРЫПШЕ

Новости Пятница, 09 августа 2024 14:05
Оцените материал
(0 голосов)
ТАБАЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ БЕЗ АКЦИЗНЫХ МАРОК ИЗЪЯЛИ В ЦАНДРЫПШЕ

Сухум. 9 августа 2024. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации в поселке Цандрыпш должностные лица оперативного подразделения ГТК досмотрели ручной багаж гражданина РФ Панченко В.В. В результате были обнаружены 44 блока сигарет без марок акцизного сбора РА, ранее ввезенные в страну с нарушением таможенного законодательства.

Табачные изделия изъяли. Материалы дела направлены в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

Прочитано 7 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « МАКСИМ ГВИНДЖИЯ НАЗНАЧЕН ПОСЛОМ ПО ОСОБЫМ ПОРУЧЕНИЯМ МИД РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЧЛЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ПАМЯТНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, ПОСВЯЩЕННЫХ ТРАГИЧЕСКИМ СОБЫТИЯМ В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.