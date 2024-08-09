ЧЛЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ПАМЯТНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, ПОСВЯЩЕННЫХ ТРАГИЧЕСКИМ СОБЫТИЯМ В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Сухум. 9 августа 2024. Абхазия-Информ. Члены правительства Абхазии приняли участие в траурной акции «Свеча памяти» в Сухуме, приуроченной к 16-й годовщине агрессии Грузии в Южной Осетии. Акция состоялась у Абхазского драматического театра имени Самсона Чанба. В 21:00 зажгли свечи, из которых было составлено слово «08.08.08. Помним».

Акция была организована Министерствами культуры и обороны, Госкомитетом по делам молодежи и спорту.

Первый вице-премьер правительства, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба от лица руководства Абхазии выразил слова поддержки братской Республике Южная Осетия. В своем выступлении Джансух Нанба сказал:

«От народа Республики Абхазия и от себя лично хочу выразить слова соболезнования и поддержки в связи с шестнадцатой годовщиной грузинского вторжения в Республику Южная Осетия. 8 августа 2008 года, Республика Грузия, возглавляемая националистическим режимом Михаила Саакашвили, игнорируя миротворческий процесс совершила акт агрессии, применив военную силу против народа Южной Осетии. Самоотверженность и мужество югоосетинского народа, своевременная реакция миротворческого контингента и решительность руководства Российской Федерации, применившего военную силу для принуждения Грузии к миру, позволили спасти Республику Южная Осетия от уничтожения.

Абхазский народ вместе с югоосетинским народом​ разделяет и хранит память о погибших в ходе боевых действий. Республика Абхазия вместе с Республикой Южная Осетия выражает благодарность Российской Федерации за всемерную поддержку наших народов в это трудное время.

Сегодня очень важно сохранять выстроенные братские, союзнические отношения наших народов с многонациональным народом Российской Федерации, которая, как и шестнадцать лет назад, ведет борьбу за мир, справедливость и права народов на самоопределение.

Это наша совместная борьба, которая должна завершиться справедливой победой. Мира и благополучия народу Республика Южная Осетия!»

Об этом сообщает сайт КМ.