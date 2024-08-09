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Абхазия Информ

ДАУР КОВЕ НАЗНАЧЕН ПОСЛОМ ПО ОСОБЫМ ПОРУЧЕНИЯМ МИД АБХАЗИИ

Новости Пятница, 09 августа 2024 14:43
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ДАУР КОВЕ НАЗНАЧЕН ПОСЛОМ ПО ОСОБЫМ ПОРУЧЕНИЯМ МИД АБХАЗИИ

Сухум. 9 августа 2024. Абхазия-Информ. Министр иностранных дел Сергей Шамба назначил Даура Кове послом по особым поручениям МИД Абхазии.

Даур Вадимович Кове родился 15 марта 1979 года в Сухуме.

В 1995 г. окончил очно-заочную школу г. Сухум на золотую медаль.

В 2000 г. окончил Башкирский государственный университет по специальности «Юриспруденция», специализация – «Правовое обеспечение внешнеэкономической деятельности».

В 1995-2000 гг. – референт, советник представительства Республики Абхазия в Республике Башкортостан.

В 2000-2009 гг. – полномочный представитель Республики Абхазия в Республике Башкортостан.

В 2005-2006 гг. – начальник международного отдела Министерства иностранных дел Республики Абхазия.

В 2006-2010 гг. – заместитель министра иностранных дел Республики Абхазия.

В 2010-2011 гг. – начальник Аппарата Кабинета Министров Республики Абхазия.

В 2011-2012 гг. – преподаватель кафедры политологии дисциплины «Международное право» в Сухумском открытом институте.

С июня по ноябрь 2012 г. – советник, начальник Управления по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия.

В 2012-2014 гг. – заместитель директора Абхазского филиала Российского некоммерческого фонда «Институт Евразийских исследований».

В 2014-2016 гг. – начальник Управления протокола Президента Республики Абхазия.

В 2016-2021 гг. – министр иностранных дел Республики Абхазия.

В 2021 г. – заместитель секретаря Совета безопасности Республики Абхазия.

В 2021 г. – проректору АГУ по международным связям и экономическим вопросам.

Указом Президента Республики Абхазия присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

6 апреля 2022 г. – назначен на должность министра культуры Республики Абхазия.

30 октября 2023 г. – назначен заместителем главы Галского района.

Прочитано 15 раз Последнее изменение Пятница, 09 августа 2024 14:45

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