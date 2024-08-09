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Абхазия Информ

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ ПОЗДРАВИЛ СЕРГЕЯ ШАМБА С НАЗНАЧЕНИЕМ НА ДОЛЖНОСТЬ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ АБХАЗИИ

Новости Пятница, 09 августа 2024 14:46
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СЕРГЕЙ ЛАВРОВ ПОЗДРАВИЛ СЕРГЕЯ ШАМБА С НАЗНАЧЕНИЕМ НА ДОЛЖНОСТЬ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ АБХАЗИИ

Сухум. 9 августа 2024. Абхазия-Информ. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров поздравил Сергея Шамба с назначением на должность Министра иностранных дел Республики Абхазия.

В поздравлении, в частности, отмечается:

«Вам как человеку, уже занимавшему этот пост в один из наиболее сложных периодов современной абхазской истории, не понаслышке известно, что выполнение этой миссии требует особых профессиональных и личных качеств.

В Российской Федерации Вас знают как опытного государственного деятеля, подтвердившего свой профессионализм на самых ответственных должностях. Высоко ценю опыт личного общения с Вами, в ходе которого Вы зарекомендовали себя последовательным партнером и надежным союзником.

Убежден, что Ваша мудрость, дальновидность, политическая интуиция и преданность своей стране будут способствовать решению стоящих перед дипломатией Республики задач, прежде всего в сфере развития российско-абхазских двусторонних отношений, а также защиты интересов и суверенитета Сухума на внешних рубежах».

Сергей Лавров пожелал Сергею Шамба успехов и новых свершений в деле продвижения международных приоритетов Абхазии.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Пятница, 09 августа 2024 14:48

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