СЕРГЕЙ ЛАВРОВ ПОЗДРАВИЛ СЕРГЕЯ ШАМБА С НАЗНАЧЕНИЕМ НА ДОЛЖНОСТЬ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ АБХАЗИИ

Сухум. 9 августа 2024. Абхазия-Информ. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров поздравил Сергея Шамба с назначением на должность Министра иностранных дел Республики Абхазия.

«Вам как человеку, уже занимавшему этот пост в один из наиболее сложных периодов современной абхазской истории, не понаслышке известно, что выполнение этой миссии требует особых профессиональных и личных качеств.

В Российской Федерации Вас знают как опытного государственного деятеля, подтвердившего свой профессионализм на самых ответственных должностях. Высоко ценю опыт личного общения с Вами, в ходе которого Вы зарекомендовали себя последовательным партнером и надежным союзником.

Убежден, что Ваша мудрость, дальновидность, политическая интуиция и преданность своей стране будут способствовать решению стоящих перед дипломатией Республики задач, прежде всего в сфере развития российско-абхазских двусторонних отношений, а также защиты интересов и суверенитета Сухума на внешних рубежах».

Сергей Лавров пожелал Сергею Шамба успехов и новых свершений в деле продвижения международных приоритетов Абхазии.