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Абхазия Информ

АБХАЗИЯ ПРЕДПРИНИМАЕТ СЕРЬЕЗНЫЕ ШАГИ В ПЛАНЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ — ГЛАВА МИД

Новости Пятница, 09 августа 2024 14:56
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АБХАЗИЯ ПРЕДПРИНИМАЕТ СЕРЬЕЗНЫЕ ШАГИ В ПЛАНЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ — ГЛАВА МИД

Сухум. 9 августа 2024. Абхазия-Информ. Власти Абхазии предпринимают серьезные шаги для обеспечения безопасности, значительно увеличен бюджет Минобороны. Об этом заявил в интервью ТАСС министр иностранных дел республики Сергей Шамба.

«Предпринимаются серьезные шаги в плане обеспечения нашей безопасности. Значительно увеличен бюджет Минобороны, мы также проделали немалую работу по укреплению фортификационных сооружений на пограничной с Грузией территории и многое другое, что дает достаточно уверенности в наших силах. Но основная наша уверенность в безопасности связана с Договором о союзничестве и стратегическом партнерстве с РФ. В комплексе все это дает хорошие надежды на безопасность», – сказал Шамба.

Глава МИД отметил, что в Абхазии не хотят войны и стремятся направить «свои дипломатические усилия на то, чтобы избежать вовлечения в военные действия».

По словам Шамбы, «нынешнее непростое время накладывает дополнительные нагрузки на внешнеполитическое ведомство республики».

«В целом, за все 30 лет послевоенного времени мы всегда находились в непростой ситуации и нам удавалось, учитывая наши дипломатические усилия, избегать каких-то серьезных потрясений, и можно сказать, что были в свое время проделаны успешные шаги. Надеюсь на то, что мы и сегодня будем действовать адекватно существующим вызовам», – отметил он.

Шамба сказал, что Абхазию не могут не беспокоить события на Украине, на Ближнем Востоке, напряженность, которая возникает в последнее время в Черном море, неурегулированные отношения с Грузией.

«Мы пристально следим за внутриполитической ситуацией в Грузии, потому что нас не может не беспокоить, когда Грузию подталкивают к открытию второго фронта, и это не наши какие-то измышления, об этом руководство этой страны открыто говорит. Оппозиция, которая стремится сейчас к власти [в Грузии], настроена тоже на реванш. После событий между Азербайджаном и Карабахом представители этой же оппозиции говорили о необходимости повторить успех Азербайджана», – сказал Шамба.

Задачи МИД

Шамба отметил, что задачами МИД республики являются укрепление независимости Абхазии путем международных соглашений и сотрудничества с РФ. «Есть целый ряд основополагающих документов, подписанных между нашими странами (Абхазией и РФ - прим. ТАСС), надо продолжать следовать этому курсу. Нужно продолжать усилия по поиску возможных друзей и заключения новых международных соглашений с другими странами, это тоже наша очередная задача. Также мы участвуем в Женевском процессе, где есть возможность обсуждать с различными странами проблемы и доносить их до международного сообщества», – сказал министр, назвав Женевские дискуссии единственной площадкой, где у Абхазии есть контакты с грузинской стороной.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Пятница, 09 августа 2024 15:01

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