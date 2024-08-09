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Абхазия Информ

КОММЕНТАРИЙ МИД АБХАЗИИ В СВЯЗИ С СОБЫТИЯМИ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ РФ

Новости Пятница, 09 августа 2024 15:01
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КОММЕНТАРИЙ МИД АБХАЗИИ В СВЯЗИ С СОБЫТИЯМИ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ РФ

Сухум. 9 августа 2024. Абхазия-Информ. МИД Республики Абхазия прокомментировал события в Курской области Российской Федерации. В комментарии в частности говорится:

«Внимательно следим за ситуацией, которая складывается в Курской области Российской Федерации в связи с нападением вооруженных формирований Украины на приграничные населенные пункты области. К сожалению, есть погибшие и раненые.

В очередной раз киевский режим при молчании своих западных кураторов показал свою бесчеловечность и жестокость, совершая удары по мирным жителям и гражданским объектам.

Террористические вылазки украинских неонацистов против мирных граждан являются не только нарушением норм международного права, но и попранием общечеловеческих ценностей. Уверены, это преступление не останется безнаказанным.

Выражаем соболезнования родным и близким погибших и желаем скорейшего выздоровления раненым. В этот сложный период поддерживаем жителей Курской области и весь российский народ».

Прочитано 10 раз Последнее изменение Пятница, 09 августа 2024 15:04

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