МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПРОВЕЛ ВЫЕЗДНЫЕ СОВЕЩАНИЯ В ГАЛСКОМ И ТКУАРЧАЛСКОМ РАЙОНАХ

Сухум. 9 августа 2024. Абхазия-Информ. В рамках отчетно-плановых совещаний по деятельности районных органов внутренних дел министр Роберт Киут провел совещание в ОВД по Галскому району. В совещание принял участие замминистра Беслан Чкадуа.

Согласно отчету по Галскому РОВД, по итогам семи месяцев 2024 года на территории Галского района зарегистрировано 29 преступлений, из которых были раскрыты все на 100%, тогда как за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 30 преступлений, из них раскрыто 25, что составило 83.3% раскрываемости. Из числа зарегистрированных преступлений – 6 тяжких, из которых раскрыто все 6, что составляет 100% раскрываемости, тогда как за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 9 тяжких преступлений, из которых раскрыто 4 преступления, что составило 44.4% раскрываемости.

Как доложил подполковник Чедия, особое внимание уделялось обеспечению безопасности на автодорогах обслуживаемого района.

За отчетный период 2024 г. зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в результате чего ранено 7 человек, погибших нет. В 2023 году имели место 5 ДТП, в которых 5 человек получили травмы.

Личным составом Госавтоинспекции совместно с другими службами райотдела проводятся рейдовые и профилактические мероприятия на стационарном посту ГАИ «Канал», в г. Гал и Галском районе. За семь месяцев 2024г. было выявлено 1685 нарушений правил дорожного движения.

Министр внутренних дел отметил значительное снижение числа преступлений в районе в последние годы. Генерал-майор Киут подчеркнул колоссальную разницу в цифрах, согласно имеющейся статистике.

Замминистра Беслан Чкадуа отметил слабую работу ОГАИ района. Он поручил усилить кадровый состав, а также работу в части выявления нетрезвых водителей.

Выездное совещание продолжилось в Отделе внутренних дел по Ткуарчалскому району. Об общем положении дел доложил начальник ОВД Арсен Биджев.

В своем докладе полковник Биджев отметил, что несмотря на существенную нехватку кадров в ОВД по Ткуарчалскому району, сотрудникам удается сдерживать достигнутый низкий уровень преступности на подведомственных территориях.

А районе за 7 месяцев 2024 года сотрудниками ОВД по Ткуарчалскому району было зарегистрировано 5 преступлении уголовного характера, из которых раскрыто 3, что составляет 60,0 %, что касается тяжких преступлении за отчетный период 2024 года, было зарегистрировано 2 преступления, из которых раскрыто одно.

Как отметил начальник РОВД, из совершенных преступлений имели место три факта незаконного хранения огнестрельного оружия, культивирование запрещенных к возделыванию на территории Абхазии наркосодержащих растений и одно разбойное нападение, по которому проводятся следственно-оперативные мероприятия.

За аналогичный период 2023 года в ОВД по Ткуарчалскому району было зарегистрировано 2 преступления общеуголовного характера, из которых было раскрыто 2, что составляет 100% раскрываемости, что касается тяжких преступлении за отчетный период 2023 года, было зарегистрировано одно преступление.

Службой ОГАИ ОВД по Ткуарчалскому району за 7 месяцев 2024 года было зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 человека получили телесные травмы незначительной степени тяжести и были доставлены в республиканскую больницу г. Ткуарчал. За аналогичный период 2023 года в ОГАИ ОВД по Ткуарчалскому району было зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в котором 2 человека получили телесные ранения и были доставлены в ЦРБ г. Ткуарчал. Всего выявлено 714 нарушений ПДД.

Министр внутренних дел Роберт Киут поручил усилить работу в части обеспечения безопасности прибывающих в район туристов. «В последние годы туризм в районе активно развивается, люди едут к вам, открываются новые туристические маршруты, самое важное в этой связи обеспечить людям безопасный отдых»,- резюмировал Роберт Киут.

Об этом сообщает сайт МВД.