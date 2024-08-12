В МОСКВЕ ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ГАРМОНИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА АБХАЗИИ И РОССИИ

Сухум. 12 августа 2024. Абхазия-Информ. Заседание совместной рабочей группы по реализации Программы формирования общего социального и экономического пространства между Республикой Абхазия и Российской Федерацией состоялось 12 августа в Минэкономразвития России. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РА.

Работа по гармонизации законодательства ведется по поручению глав двух государств и направлена на реализацию мероприятий в таких сферах как социальное обслуживание граждан, пенсионное обеспечение, образование, здравоохранение, налоговое и таможенное регулирование, инвестиционная и банковская деятельность.

Реализация Программы формирования общего социального и экономического пространства между Абхазией и РФ завершится в 2025 году. Уже сегодня можно констатировать, что органами государственной власти России и Абхазии завершена работа над большей частью первоначально намеченных мероприятий. В текущем году реализовано пять мероприятий: приняты четвертая часть Гражданского кодекса Республики Абхазия, регулирующая интеллектуальную собственность, законы об основах социального обслуживания граждан, о персонифицированном учете в системе пенсионного страхования, о валютном регулировании.

Также подписано и ратифицировано Соглашение об избежании двойного налогообложения. Большая часть законопроектов в социальной сфере находится в стадии высокой степени готовности.

В настоящее время завершаются консультации органов власти двух стран. Сопредседателями рабочей группы являются вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган и заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач.