АСЛАН БЖАНИЯ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С ПОЛИТСОВЕТОМ ПП «АМЦАХАРА»
Новости Вторник, 13 августа 2024 14:46
Сухум. 13 августа 2024. Абхазия-Информ. Аслан Бжания провел встречу с политсоветом политической партии «Амцахара», сообщает сайт президента Абхазии.
Состоялся обмен мнениями по актуальными вопросам внутриполитической ситуации в Абхазии, затронули вопросы социально-экономического развития страны.
В ходе встречи Аслан Бжания подчеркнул, что ценит тот факт и доверие , которое «Амцахара» оказывает Главе государства и Правительству в проводимой им политике.
В ходе встречи Аслан Бжания подчеркнул, что ценит тот факт и доверие , которое «Амцахара» оказывает Главе государства и Правительству в проводимой им политике.
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