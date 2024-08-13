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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С ПОЛИТСОВЕТОМ ПП «АМЦАХАРА»

Новости Вторник, 13 августа 2024 14:46
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АСЛАН БЖАНИЯ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С ПОЛИТСОВЕТОМ ПП «АМЦАХАРА»

Сухум. 13 августа 2024. Абхазия-Информ. Аслан Бжания провел встречу с политсоветом политической партии «Амцахара», сообщает сайт президента Абхазии.

Состоялся обмен мнениями по актуальными вопросам внутриполитической ситуации в Абхазии,  затронули вопросы социально-экономического развития страны.
В ходе встречи Аслан Бжания подчеркнул, что ценит тот факт и доверие , которое «Амцахара» оказывает  Главе государства и Правительству в проводимой им политике.

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