АСЛАН БЖАНИЯ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С ПОЛИТСОВЕТОМ ПП «АМЦАХАРА»

Сухум. 13 августа 2024. Абхазия-Информ. Аслан Бжания провел встречу с политсоветом политической партии «Амцахара», сообщает сайт президента Абхазии.

Состоялся обмен мнениями по актуальными вопросам внутриполитической ситуации в Абхазии, затронули вопросы социально-экономического развития страны.

В ходе встречи Аслан Бжания подчеркнул, что ценит тот факт и доверие , которое «Амцахара» оказывает Главе государства и Правительству в проводимой им политике.