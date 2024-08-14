 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Август 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

32 ГОД НАЗАД ГРУЗИНСКИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ВТОРГЛИСЬ НА ТЕРРИТОРИЮ АБХАЗИИ

Новости Среда, 14 августа 2024 09:45
Оцените материал
(0 голосов)
32 ГОД НАЗАД ГРУЗИНСКИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ВТОРГЛИСЬ НА ТЕРРИТОРИЮ АБХАЗИИ

Сухум. 14 августа 2024. Абхазия-Информ. 32 год назад, 14 августа грузинские формирования вторглись на территорию Абхазии. Началась Отечественная война народа Абхазии. Сегодня в Абхазии отмечают День памяти и скорби.

Грузия попыталась за несколько дней реализовать план по оккупации под кодовым названием «Меч». Председатель Верховного совета Абхазии Владислав Ардзинба объявил всеобщую мобилизацию.

Война продлилась 413 дней и завершилась 30 сентября 1993 года победой Абхазии.

14 августа – День памяти защитников Отечества. В этот день во всех городах и районах Абхазии возлагают венки и цветы к памятникам и могилам погибших в Отечественной войне абхазского народа 1992-93 гг.

31 год назад на территорию Абхазии вошли войска Государственного совета Грузии. Официальным поводом переброски грузинских войск стало утверждение Госсовета, что министр внутренних дел Грузии Роман Гвенцадзе и 12 заложников, захваченных звиадистами, находятся в Абхазии. Тбилисские власти говорили и о необходимости «охраны железной дороги», которая на деле вылилась в вооруженную агрессию против Абхазии.

На 14 августа 1992 года было назначено обсуждение в Верховном совете Абхазии проекта «Договора об основах взаимоотношений между Республикой Абхазия и Республикой Грузия», разработанного доктором юридических наук Тарасом Шамба, однако этого не случилось. Грузинские власти выбрали военный путь решения проблемы взаимоотношений с Абхазией.

Верховный совет Абхазии расценил действия Госсовета Грузии как «подготовленную оккупацию территории суверенной Абхазии».

В оккупации Абхазии участвовали до двух тысяч грузинских «гвардейцев», 58 единиц бронетехники, большое количество артиллерии (в том числе реактивных установок «Град» и «Ураган»). План оккупации Абхазии под кодовым названием «Меч» был осуществлен через две недели после принятия Грузии в ООН.

Президиум Верховного Совета Республики Абхазия принял постановление «О проведении мобилизации взрослого населения и передаче оружия в полк внутренних войск Абхазии».

По данным, которые приведены кандидатом исторических наук полковником Валико Пачулия в предисловии к книге «Боевые действия в грузино-абхазской войне (1992-1993 гг.) Документы и материалы», «в целом, в грузино-абхазской войне с абхазской стороны принимало участие 18 150 человек. Из них: непосредственных участников боевых действий – 13 970 человек, служащих тыловых служб – 4 180 человек. Число добровольцев – 2 310 человек. Число воевавших на разных фронтах:

на Гумистинском фронте – 12 520 чел.

в Восточном фронте – 5 630 чел.

на Гагрском фронте – 1 600 чел. (фронт действовал всего 1,5 месяца).

Раненых на войне - 7 тысяч человек.

Безвозвратные потери – до 2 тысяч человек.

Обращение председателя Верховного совета Республики Абхазия Владислава Ардзинба к народу:

«Уважаемые граждане Абхазии!

Я обращаюсь к вам в этот трудный час. На нашу землю вторглись вооруженные формирования Госсовета Грузии, в числе которых уголовные элементы, которые сеют смерть и разрушения на нашей земле. Но не было и нет оснований для такой варварской акции на территории маленькой Абхазии. Мы жили тихо и мирно в своем доме, не без споров, не без проблем. Но мы пытались решать эти проблемы мирным цивилизованным путем. И не было ничего необычного в том, что мы предложили именно так строить взаимоотношения Абхазии и Грузии. Ведь никто не начинал войны, когда в Российской Федерации был создан и подписан федеративный договор, и народы нашли взаимопонимание.

На наши предложения решить вопросы взаимоотношений мирным, цивилизованным путем нам ответили танками, самолетами, пушками, убийствами и грабежами. И это как раз показывает истинную суть нынешнего руководства Грузии. Наконец-то, оно уже не может скрываться за характерным для него фарисейством. Снята ужасная маска.

Руководство, которое виновно в крови грузин в Тбилиси и в других регионах Грузии, мегрельцев в Мегрелии, осетин в Осетии, а теперь к ним прибавились абхазы и все население нашей многострадальной Родины.

Я должен сказать, что мир знает, в какое положение поставлена Абхазия. Мир решительно осуждает эту варварскую акцию, и его моральная и материальная поддержка нам обеспечена. Естественно, нелегко об этом говорить, когда, возможно, сейчас, в ту минуту, когда я говорю, в вашем доме происходит грабеж, когда избивают людей! когда не гарантирована сама жизнь человека. Но поймите, мне тоже очень нелегко, очень трудно, но я глубоко уверен в том, что у нас есть соответствующая поддержка. С сегодняшнего дня любой самолет, вертолет, который будет обстреливать мирное население, будет уничтожаться…

Я думаю, что мы должны выстоять в этот очень трудный час, и мы выстоим, мы нанесем поражение тем, кто сеет смерть и разрушения в Абхазии, кто вносит вражду между народами Грузии и Абхазии.

14 августа 1992 года».

Постановление президиума Верховного совета Республики Абхазия: «О проведении мобилизации взрослого населения и передаче оружия в полк внутренних войск Абхазии»

В связи с вводом вооруженных формирований Госсовета Грузии на территорию Республики Абхазия, возникшей реальной угрозой суверенитету Республики Абхазия, жизни населения.

Президиум Верховного совета Республики Абхазия постановляет:

Провести мобилизацию взрослого населения в Абхазии от 18 до 40 лет включительно и направить его в полк Внутренних войск.

Командиру полка Внутренних войск сформировать на базе полка 5 батальон по 500 человек каждый.

14 августа 1992 год.

Председатель Верховного совета Республики Абхазия В. Г. Ардзинба».

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 14 августа 2024 09:50

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АСЛАН БЖАНИЯ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С ПОЛИТСОВЕТОМ ПП «АМЦАХАРА» В СУХУМЕ ПРОЙДУТ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ПАМЯТИ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.