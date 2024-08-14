СЕРГЕЙ ШАМБА НАГРАЖДЕН МЕДАЛЬЮ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

От имени Главы Республики Северная Осетия – Алания Сергея Меняйло Игорь Кокоев наградил Сергея Шамба медалью «Во Славу Осетии».

Сергей Шамба поблагодарил за награждение одной из высших государственных наград Республики. «Нам необходимо развивать и укреплять отношения между нашими братскими республиками и народами. В Абхазии всегда будут благодарны добровольцам, пришедшим нам на помощь в самый сложный для нашей страны период. Мы не забудем тех, кто сложил свои головы ради свободы и независимости Абхазии», - отметил он.



Министр иностранных дел пожелал народу Северной Осетии–Алания мира и процветания.