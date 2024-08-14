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Абхазия Информ

СЕРГЕЙ ШАМБА НАГРАЖДЕН МЕДАЛЬЮ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Новости Среда, 14 августа 2024 17:35
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СЕРГЕЙ ШАМБА НАГРАЖДЕН МЕДАЛЬЮ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Сухум. 14 августа 2024. Абхазия-Информ.  14 августа в МИД Республики Абхазия состоялась встреча Министра иностранных дел Сергея Шамба и Председателя Союза Абхазских добровольцев Республики Северная Осетия – Алания Игоря Кокоева.



От имени Главы Республики Северная Осетия – Алания Сергея Меняйло Игорь Кокоев наградил Сергея Шамба медалью «Во Славу Осетии». 

Сергей Шамба поблагодарил за награждение одной из высших государственных наград Республики. «Нам необходимо развивать и укреплять отношения между нашими братскими республиками и народами. В Абхазии всегда будут благодарны добровольцам, пришедшим нам на помощь в самый сложный для нашей страны период. Мы не забудем тех, кто сложил свои головы ради свободы и независимости Абхазии», - отметил он.

Министр иностранных дел пожелал народу Северной Осетии–Алания мира и процветания.

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