СЕРГЕЙ ШАМБА НАГРАЖДЕН МЕДАЛЬЮ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
Сухум. 14 августа 2024. Абхазия-Информ. 14 августа в МИД Республики Абхазия состоялась встреча Министра иностранных дел Сергея Шамба и Председателя Союза Абхазских добровольцев Республики Северная Осетия – Алания Игоря Кокоева.
От имени Главы Республики Северная Осетия – Алания Сергея Меняйло Игорь Кокоев наградил Сергея Шамба медалью «Во Славу Осетии».
Сергей Шамба поблагодарил за награждение одной из высших государственных наград Республики. «Нам необходимо развивать и укреплять отношения между нашими братскими республиками и народами. В Абхазии всегда будут благодарны добровольцам, пришедшим нам на помощь в самый сложный для нашей страны период. Мы не забудем тех, кто сложил свои головы ради свободы и независимости Абхазии», - отметил он.
Министр иностранных дел пожелал народу Северной Осетии–Алания мира и процветания.
Последнее от Super User
- ЗАПРЕТ НА ЭКСПОРТ РОССИЙСКОГО БЕНЗИНА НЕ КОСНЕТСЯ ПОСТАВОК В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕЖПРАВСОГЛАШЕНИЙ
- АСЛАН БЖАНИЯ ПОЧТИЛ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА
- АСЛАН БЖАНИЯ ОТДАЛ ДАНЬ ПАМЯТИ ВЛАДИСЛАВУ АРДЗИНБА
- В «ЧЕРНОМОРЭНЕРГО» РАССКАЗАЛИ О РАБОТАХ, ПРОВОДИМЫХ В ТКУАРЧАЛСКОМ РАЙОНЕ
- В СУХУМЕ ПРОЙДУТ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ПАМЯТИ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА