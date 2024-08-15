 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июнь 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦА.

Новости Четверг, 15 августа 2024 09:40
Оцените материал
(0 голосов)
В АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦА.

Сухум. 15 августа 2024. Абхазия-Информ.  Сегодня в Абхазии отмечают День добровольца.

С первых дней и до победного конца в борьбе за свободу против грузинского агрессора с народом Абхазии бок о бок сражались добровольцы с Юга России и республик Северного Кавказа, абхазские соотечественники из зарубежной диаспоры, Республики Южная Осетия и Приднестровской Молдавской Республики.

Более 2000 добровольцев участвовали в Отечественной войне народа Абхазии, из которых более 250 героически пали смертью храбрых на полях сражений.

«15 августа 1992 года первая группа кабардинских добровольцев из 18 человек, во главе с председателем комитета самообороны Конфедерации народов Кавказа Султаном Сосналиевым, прорвавшись через кордон грузинских войск на реке Псоу, прибыла в Гудауту. В этой группе были Баразби Бгажноков, Руслан Цримов, Александр Тухужев, Мухамед Кушхов, Мухамед Тхагалегов, Хусейн Каширгов, Артур Пшуноков и др. Почти одновременно с ними прибыли добровольцы из Карачаево-Черкесии со своим командиром Мухамедом Килба.

«Огромное значение в освобождении Абхазии от грузинской агрессии имело участие многочисленных чеченских добровольцев, прибывших к нам по призыву КНК во главе с Шамилём Басаевым.
Выступая на митинге в Майкопе, организатор добровольческого движения в республике Адыгея Адам Хуаде произнёс такие слова: «Я только что вернулся из Абхазии. Над нашими братьями нависла беда, там идёт натуральный геноцид со стороны имперской Грузии. Завтра будет поздно, надо ехать сейчас. Что мы скажем нашим потомкам, если они спросят: где были вы, адыги, когда уничтожали абхазов, как убыхов? Рождённый адыгской женщиной мужчина поедет со мной!» И ребята пошли с человеком, имевшим непререкаемый авторитет…», - из книги доктора филологических наук Лили Хагба «Их души тают над горами...».

Народ Абхазии будет вечно чтить память о подвиге добровольцев, отдавших свои жизни за Абхазию.

Впервые торжественно День добровольца в Абхазии отметили 15 августа 2012 года.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 15 августа 2024 09:44

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « СЕРГЕЙ ШАМБА НАГРАЖДЕН МЕДАЛЬЮ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.