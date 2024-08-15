В АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦА.

С первых дней и до победного конца в борьбе за свободу против грузинского агрессора с народом Абхазии бок о бок сражались добровольцы с Юга России и республик Северного Кавказа, абхазские соотечественники из зарубежной диаспоры, Республики Южная Осетия и Приднестровской Молдавской Республики.

Более 2000 добровольцев участвовали в Отечественной войне народа Абхазии, из которых более 250 героически пали смертью храбрых на полях сражений.

«15 августа 1992 года первая группа кабардинских добровольцев из 18 человек, во главе с председателем комитета самообороны Конфедерации народов Кавказа Султаном Сосналиевым, прорвавшись через кордон грузинских войск на реке Псоу, прибыла в Гудауту. В этой группе были Баразби Бгажноков, Руслан Цримов, Александр Тухужев, Мухамед Кушхов, Мухамед Тхагалегов, Хусейн Каширгов, Артур Пшуноков и др. Почти одновременно с ними прибыли добровольцы из Карачаево-Черкесии со своим командиром Мухамедом Килба.

«Огромное значение в освобождении Абхазии от грузинской агрессии имело участие многочисленных чеченских добровольцев, прибывших к нам по призыву КНК во главе с Шамилём Басаевым.

Выступая на митинге в Майкопе, организатор добровольческого движения в республике Адыгея Адам Хуаде произнёс такие слова: «Я только что вернулся из Абхазии. Над нашими братьями нависла беда, там идёт натуральный геноцид со стороны имперской Грузии. Завтра будет поздно, надо ехать сейчас. Что мы скажем нашим потомкам, если они спросят: где были вы, адыги, когда уничтожали абхазов, как убыхов? Рождённый адыгской женщиной мужчина поедет со мной!» И ребята пошли с человеком, имевшим непререкаемый авторитет…», - из книги доктора филологических наук Лили Хагба «Их души тают над горами...».

Народ Абхазии будет вечно чтить память о подвиге добровольцев, отдавших свои жизни за Абхазию.

Впервые торжественно День добровольца в Абхазии отметили 15 августа 2012 года.