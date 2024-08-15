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Абхазия Информ

В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ЭНЕРГЕТИКИ

Новости Четверг, 15 августа 2024 17:47
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В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ЭНЕРГЕТИКИ

Сухум. 15 августа 2024. Абхазия-Информ.  Премьер-министр Александр Анкваб провел совещание с участием первого вице-премьера, министра энергетики транспорта Джансуха Нанба, руководства РУП «Черноморэнерго» и ИнгурГЭС, посвященное состоянию в энергосистеме республики и прогнозу на осенне-зимний период.



Во встрече принял участие председатель Комитета Парламента Республики Абхазия по экономической политике и реформам Резо Зантария.

Генеральный директор ИнгурГЭС Леван Мебония проинформировал о ситуации на станции и изложил свое видение возможностей покрытия энергодефицита в периоды пиковых нагрузок на электросетевое хозяйство.

На совещании обсуждались источники дополнительного энергообеспечения и финансирования перетока электроэнергии.
Александр Анкваб предложил участникам совещания продолжить консультации с целью выработки консолидированных предложений.

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