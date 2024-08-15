ДО 200 ВЕТЕРАНОВ-ДОБРОВОЛЬЦЕВ ПРИБЫЛИ В АБХАЗИЮ НА ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦА

Сухум. 15 августа 2024. Абхазия-Информ. Около 200 ветеранов прибыли в Абхазию воевавших во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов для участия в памятных мероприятиях, посвященных Дню добровольца.

Основные мероприятия прошли в Гудауте. Была церемония возложения цветов к памятнику добровольцам.

В ней участвовали президент Аслан Бжания, члены Кабмина, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, матери погибших бойцов, военные, представители общественности. Торжественная часть продолжилась в Доме культуры, там же состоялся концерт. В Государственном музее Отечественной войны народа Абхазии имени С. Дбара открылась выставка архивных фотографий, посвящённая Дню добровольца. В экспозицию вошли 304 фотографии, 108 из них демонстрируются впервые.

Впервые торжественно День добровольца в Абхазии отметили 15 августа 2012 года.