ГУМАНИТАРНЫЙ ГРУЗ ИЗ АБХАЗИИ, СЛЕДОВАВШИЙ НА ДОНБАСС, ПЕРЕНАПРАВЛЕН В РАСПОЛОЖЕНИЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО БАТАЛЬОНА ''ПЯТНАШКА'

По словам Специального представителя Президента РА по взаимодействию с новыми регионам России Льва Квициния такое решение было принято в оперативном режиме по пути следования груза. По прибытии в Курскую область Лев Квициния был принят временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Алексеем Смирновым. На встрече обсуждались вопросы взаимодействия области с Республикой Абхазия в гуманитарной сфере. Затем Лев Квициния направился в ДНР, где посетил в одном из госпиталей наших соотечественников, воюющих на Донбассе в составе добровольческих подразделений.