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Абхазия Информ

ГУМАНИТАРНЫЙ ГРУЗ ИЗ АБХАЗИИ, СЛЕДОВАВШИЙ НА ДОНБАСС, ПЕРЕНАПРАВЛЕН В РАСПОЛОЖЕНИЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО БАТАЛЬОНА ''ПЯТНАШКА'

Новости Четверг, 15 августа 2024 20:09
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ГУМАНИТАРНЫЙ ГРУЗ ИЗ АБХАЗИИ, СЛЕДОВАВШИЙ НА ДОНБАСС, ПЕРЕНАПРАВЛЕН В РАСПОЛОЖЕНИЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО БАТАЛЬОНА &#039;&#039;ПЯТНАШКА&#039;

Сухум. 15 августа 2024. Абхазия-Информ.  Гуманитарный груз из Абхазии, следовавший на Донбасс, перенаправлен в Курскую область в расположение интернационального батальона ''Пятнашка'', сообщает сайт МЧС.

По словам Специального представителя Президента РА по взаимодействию с новыми регионам России Льва Квициния такое решение было принято в оперативном режиме  по пути следования груза. По прибытии в Курскую область Лев Квициния был принят временно исполняющим обязанности  губернатора Курской области Алексеем Смирновым. На встрече обсуждались вопросы взаимодействия области с Республикой Абхазия в гуманитарной сфере. Затем Лев Квициния направился в ДНР, где посетил в одном из госпиталей наших соотечественников, воюющих на Донбассе в составе  добровольческих подразделений.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 15 августа 2024 20:12

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