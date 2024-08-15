ГУМАНИТАРНЫЙ ГРУЗ ИЗ АБХАЗИИ, СЛЕДОВАВШИЙ НА ДОНБАСС, ПЕРЕНАПРАВЛЕН В РАСПОЛОЖЕНИЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО БАТАЛЬОНА ''ПЯТНАШКА'
Сухум. 15 августа 2024. Абхазия-Информ. Гуманитарный груз из Абхазии, следовавший на Донбасс, перенаправлен в Курскую область в расположение интернационального батальона ''Пятнашка'', сообщает сайт МЧС.
По словам Специального представителя Президента РА по взаимодействию с новыми регионам России Льва Квициния такое решение было принято в оперативном режиме по пути следования груза. По прибытии в Курскую область Лев Квициния был принят временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Алексеем Смирновым. На встрече обсуждались вопросы взаимодействия области с Республикой Абхазия в гуманитарной сфере. Затем Лев Квициния направился в ДНР, где посетил в одном из госпиталей наших соотечественников, воюющих на Донбассе в составе добровольческих подразделений.
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