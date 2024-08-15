СТАРТОВАЛ ОТКРЫТЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТУРНИР ПО ТЕННИСУ ПАМЯТИ ГЕРОЕВ АБХАЗИИ АРЗАМЕТА ТАРБА И САЛЫБЕЯ АРДЗИНБА
Новости Четверг, 15 августа 2024 20:41
Сухум. 15 августа 2024. Абхазия-Информ. 15 августа в Республиканской теннисной школе Государственного комитета РА по делам молодежи и спортa имени Героя Абхазии Арзамета Тарба стартовал Открытый республиканский турнир по теннису памяти Героев Абхазии Арзамета Тарба и Салыбея Ардзинба.
На церемонии открытия участников турнира поприветствовали заместитель председателя Госкомитета РА по делам молодежи и спорту Беслан Карчава, президент Федерации тенниса Абхазии Тамаз Абгаджава и мать Арзамета Тарба Гули Кичба.
«Этот турнир не прерываясь ежегодно проводится с 1995 года. - отметила Гули Кичба. - На этом корте, такого же возраста как и вы сейчас, начинал свой спортивный путь Арзамет, но, к сожалению, война прервала, может он и достиг бы каких-либо высот».
В турнире принимают участие 70 спортсменов из районов республики, Москвы, Санкт-Петербурга и спортсмен из Швейцарии.
Соревнования будут проходить в Республиканской теннисной школе имени Арзамета Тарба и завершатся 19 августа.
Организаторы - Государственный комитет РА по делам молодежи и спорта и Федерация тенниса Абхазии.
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