СТАРТОВАЛ ОТКРЫТЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТУРНИР ПО ТЕННИСУ ПАМЯТИ ГЕРОЕВ АБХАЗИИ АРЗАМЕТА ТАРБА И САЛЫБЕЯ АРДЗИНБА

На церемонии открытия участников турнира поприветствовали заместитель председателя Госкомитета РА по делам молодежи и спорту Беслан Карчава, президент Федерации тенниса Абхазии Тамаз Абгаджава и мать Арзамета Тарба Гули Кичба.

«Этот турнир не прерываясь ежегодно проводится с 1995 года. - отметила Гули Кичба. - На этом корте, такого же возраста как и вы сейчас, начинал свой спортивный путь Арзамет, но, к сожалению, война прервала, может он и достиг бы каких-либо высот».

В турнире принимают участие 70 спортсменов из районов республики, Москвы, Санкт-Петербурга и спортсмен из Швейцарии.

Соревнования будут проходить в Республиканской теннисной школе имени Арзамета Тарба и завершатся 19 августа.

Организаторы - Государственный комитет РА по делам молодежи и спорта и Федерация тенниса Абхазии.