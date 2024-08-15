24 ГОДА ПРОШЛО СО ДНЯ УБИЙСТВА В СУХУМЕ ПРАВОЗАЩИТНИКА ЗУРАБА АЧБА
Сухум. 15 августа 2024. Абхазия-Информ. 24 года назад, 15 августа 2000 г., в Сухуме приблизительно в половине одиннадцатого вечера выстрелом в спину был убит видный общественный и политический деятель, юрист, правозащитник Зураб Ачба.
Зураб Константинович Ачба(23 февраля 1950 г. - 15 августа 2000 г.)
Общественный и политический деятель Абхазии, депутат Верховного Совета - парламента Республики Абхазия (1991 - 1996).
Родился 23 февраля 1950 г. в г. Сухуме (Абхазия). Абхаз. Окончил сухумскую среднюю школу №10 им. Н. Лакоба. В 1967 г. поступил в Московский государственный университет на юридический факультет. После окончания МГУ работал юрисконсультом в различных организациях Абхазии.
С 1989 г. - заместитель председателя Народного форума Абхазии. Блестящий оратор, полемист, активный сторонник и участник грузино-абхазского диалога до войны 1992-1993 гг.
В 1991-1996 гг. - депутат Верховного Совета - парламента Республики Абхазия.
С 1993 г. член Межреспубликанской коллегии адвокатов, заведующий юридической консультацией № 24 (Москва).
1999 - 15 августа 2000 г. консультант в Сухумском офисе по правам человека ООН и ОБСЕ. В этот же период проявил себя как публицист. Печатался в независимой «Нужной газете» (Сухум), выступал с острыми критическими статьями в адрес официальных властей Республики Абхазия.
Убит в Сухуме 15 августа 2000 г. Убийца Зураба Ачба так и не был найден и не предстал перед судом.
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