24 ГОДА ПРОШЛО СО ДНЯ УБИЙСТВА В СУХУМЕ ПРАВОЗАЩИТНИКА ЗУРАБА АЧБА

Сухум. 15 августа 2024. Абхазия-Информ. 24 года назад, 15 августа 2000 г., в Сухуме приблизительно в половине одиннадцатого вечера выстрелом в спину был убит видный общественный и политический деятель, юрист, правозащитник Зураб Ачба.

Зураб Константинович Ачба(23 февраля 1950 г. - 15 августа 2000 г.)

Общественный и политический деятель Абхазии, депутат Верховного Совета - парламента Республики Абхазия (1991 - 1996).

Родился 23 февраля 1950 г. в г. Сухуме (Абхазия). Абхаз. Окончил сухумскую среднюю школу №10 им. Н. Лакоба. В 1967 г. поступил в Московский государственный университет на юридический факультет. После окончания МГУ работал юрисконсультом в различных организациях Абхазии.

С 1989 г. - заместитель председателя Народного форума Абхазии. Блестящий оратор, полемист, активный сторонник и участник грузино-абхазского диалога до войны 1992-1993 гг.

В 1991-1996 гг. - депутат Верховного Совета - парламента Республики Абхазия.

С 1993 г. член Межреспубликанской коллегии адвокатов, заведующий юридической консультацией № 24 (Москва).

1999 - 15 августа 2000 г. консультант в Сухумском офисе по правам человека ООН и ОБСЕ. В этот же период проявил себя как публицист. Печатался в независимой «Нужной газете» (Сухум), выступал с острыми критическими статьями в адрес официальных властей Республики Абхазия.

Убит в Сухуме 15 августа 2000 г. Убийца Зураба Ачба так и не был найден и не предстал перед судом.