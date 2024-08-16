В ДАМАСКЕ ОБСУДИЛИ СОТРУДНИЧЕСТВО И ПРОДВИЖЕНИЕ ТОВАРОВ МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И СИРИЕЙ
Новости Пятница, 16 августа 2024 09:39
Сухум. 16 августа 2024. Абхазия-Информ. В рамках торгово-экономических связей между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой состоялась встреча представителя Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия в Сирии г-на Низара Аль-Джаббан с директором Торгового центра «Думмар» г-ом Луай Шакко, а также директором по международному сотрудничеству в Управлении поддержки экспорта Тахиром Хаддур.
В рамках обсуждения участники встречи затронули вопросы дальнейшего укрепления двустороннего торгового сотрудничества, разработки стратегий, направленных на повышение конкурентоспособности товаров, предлагаемых на рынках обеих стран.
Основной акцент был сделан на важности создания комфортных условий для бизнеса, включая усовершенствование логистических цепочек и организацию совместных мероприятий.
Стороны высказали единодушное мнение о значимости дальнейшего диалога и совместной работы для развития торговли между Абхазией и Сирией.
Подобные встречи служат важным инструментом для развития межгосударственных отношений и открывают новые возможности для бизнес-сообществ Абхазии и Сирии, способствуя взаимовыгодному сотрудничеству.
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