В ДАМАСКЕ ОБСУДИЛИ СОТРУДНИЧЕСТВО И ПРОДВИЖЕНИЕ ТОВАРОВ МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И СИРИЕЙ

Сухум. 16 августа 2024. Абхазия-Информ. В рамках торгово-экономических связей между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой состоялась встреча представителя Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия в Сирии г-на Низара Аль-Джаббан с директором Торгового центра «Думмар» г-ом Луай Шакко, а также директором по международному сотрудничеству в Управлении поддержки экспорта Тахиром Хаддур.