В АБХАЗИИ У ЗЛОСТНЫХ НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ ШТРАФОВ БУДУТ ИЗЫМАТЬ АВТОМОБИЛИ

Сухум. 16 августа 2024. Абхазия-Информ. Министерство юстиции совместно с МВД выработали механизм более эффективного взаимодействия в части выявления граждан, злостно уклоняющихся от уплаты административных штрафов за нарушения ПДД. Таков итог совместного совещания представителей двух ведомств.

Замминистра юстиции Руслан Лагвилава и и. о. начальника УГАИ Дамей Авидзба обсудили практические шаги, направленные на активизацию межведомственного взаимодействия в части принудительного взыскания административных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Авидзба заявил, что вопросы, связанные с безопасностью дорожного движения требуют новых подходов.

Особое внимание было акцентировано на выявлении и принудительном взыскании штрафов с граждан, привлеченных к административной ответственности за вождение в алкогольном или наркотическом опьянении, а также граждан, привлеченных к ответственности за превышение скоростного режима.

Служба судебных исполнителей Минюста в целях оказания содействия в части обеспечения безопасности дорожного движения, а также эффективной реализации своих полномочий, намерен активно использовать механизм принудительного ограничения пользования правом управления транспортным средством в отношении лиц, злостно уклоняющихся от уплаты административных штрафов.

Сотрудники ССИ Минюста совместно с УГАИ МВД в качестве принудительной меры исполнения у таких граждан будут изымать принадлежащие им автотранспортные средства.



