МВД:ЖИТЕЛЮ СЕЛА АКУАСКА ВМЕНЯЕТСЯ. КУЛЬТИВИРОВАНИЕ НАРКОСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙ В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

В результате проведенных оперативных мероприятий на приусадебном участке по месту жительства вышеназванного гражданина сотрудники уголовного розыска Очамчырского районного отдела внутренних дел обнаружили и изъяли насаждения «Конопли Южно-Краснодарской». Обнаруженные корни запрещенного растения на стадии своего вегетативного роста содержат наркотически активный компонент и могут быть использованы в качестве сырья для изготовления наркотического средства.



Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина Капба по ч. 2 ст. 228 УК РА проводит следственная группа Очамчырского РОВД.

Источник: https://www.mvdra.org/press/15500/