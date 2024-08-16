МВД:ЖИТЕЛЮ СЕЛА АКУАСКА ВМЕНЯЕТСЯ. КУЛЬТИВИРОВАНИЕ НАРКОСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙ В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ
Сухум. 16 августа 2024. Абхазия-Информ. Незаконное культивирование наркосодержащих растений в крупном размере, запрещенных к возделыванию на территории Республики Абхазия вменяется жителю с. Акуаска Очамчырского района Капба Руслану Валиковичу, 1968 г.р..
В результате проведенных оперативных мероприятий на приусадебном участке по месту жительства вышеназванного гражданина сотрудники уголовного розыска Очамчырского районного отдела внутренних дел обнаружили и изъяли насаждения «Конопли Южно-Краснодарской». Обнаруженные корни запрещенного растения на стадии своего вегетативного роста содержат наркотически активный компонент и могут быть использованы в качестве сырья для изготовления наркотического средства.
Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина Капба по ч. 2 ст. 228 УК РА проводит следственная группа Очамчырского РОВД.
Источник: https://www.mvdra.org/press/15500/
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