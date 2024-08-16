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Абхазия Информ

ТУРПОЕЗД "РИЦА" ОТПРАВИТСЯ В РЕЙС ПО ГОРОДАМ РОССИИ И АБХАЗИИ ТОЛЬКО ОДИН РАЗ В ОКТЯБРЕ 2024 ГОДА

Новости Пятница, 16 августа 2024 14:46
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ТУРПОЕЗД &quot;РИЦА&quot; ОТПРАВИТСЯ В РЕЙС ПО ГОРОДАМ РОССИИ И АБХАЗИИ ТОЛЬКО ОДИН РАЗ В ОКТЯБРЕ 2024 ГОДА

Сухум. 16 августа 2024. Абхазия-Информ. Турпоезд "Рица" совершит единственный рейс в 2024 году: маршрут пройдет через Новороссийск и Сочи, сообщает ГТРК Сочи.

В РЖД уточнили, что туристический поезд отправится по маршруту Москва–Новороссийск–Гагра–Сухум–Сочи–Ростов-на-Дону–Москва 18 октября.

Пассажиры турпоезда смогут побывать на винодельческом заводе Новороссийска, могут познакомиться с обычаями казаков в Ростове-на-Дону, прогуляться по Олимпийскому парку в Сириусе и центральной набережной в Сочи. В Абхазии - посетить Голубое озеро, Юпшарский каньон, озеро Рица, Новоафонский монастырь.

В состав поезда войдут СВ, купе и вагон-душ. В распоряжении пассажиров будет и вагон-спа с инфракрасной сауной и душевыми кабинами. Есть и ресторан с баром, где можно спеть в караоке и поучаствовать в анимационной программе. Паспортный контроль при пересечении границы с Абхазией будет проходить во время движения поезда. Пассажирам не придется покидать вагоны.

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