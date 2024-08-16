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Абхазия Информ

БЖАНИЯ:«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГУЛРЫПШСКОГО РАЙОНА НОСИТ ПОСТУПАТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР»

Новости Пятница, 16 августа 2024 16:15
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БЖАНИЯ:«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГУЛРЫПШСКОГО РАЙОНА НОСИТ ПОСТУПАТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР»

Сухум. 16 августа 2024. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания провел выездное совещание с активом Гулрыпшского района, сообщает сайт главы государства.

 

В работе актива принял участие исполняющий обязанности Руководителя Администрации президента Зураб Каджая.
Глава Гулрыпшского района Саид Харазия приветствовал Президента в обновлённом актовом зале Администрации района.

С отчетом о социально-экономической и хозяйственной деятельности Администрации района за 1-ое полугодие 2024 г. выступили руководители профильных ведомств.

По данным, представленным президенту, доходная часть бюджета Гулрыпшского района  выполнена на 104,6% при плане – 132 млн 680 тыс. 800 руб., фактическое поступление составило 138 млн 718 тыс. 888 руб.  Собственные доходы составили 57 млн 783 тыс. 107 руб. при плане – 49 млн 805 тыс. 800 руб. или 116%. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года поступление собственных доходов увеличилось на 14 млн 649 тыс. 204 руб. или на 34%. В первом полугодии из республиканского бюджета в район поступили дотации в размере 28 млн 285 тыс. 607 рyб. (98,9%) и субсидии - 51 млн 700 тыс. 174  руб. (123.3%). Из резервного Фонда президента району были перечислены 950 тыс. рублей.

Расходная часть бюджета за первое полугодие выполнена на 98,9%. При плане 151 млн 727 тыс. 500 руб. фактические расходы составили 150 млн 107 тыс. 466 руб.Это больше расходов на 23,8%  за аналогичный период прошлого года.
 
«Экономическое развитие района носит поступательный характер, но должно быть, конечно, лучше и больше»,- сказал Президент, заслушав отчеты руководителей отраслевых ведомств.
Он заострил внимание на необходимости улучшения собираемости за потребленную электроэнергию. 
Отметив положительную динамику в развитии туристической отрасли, Президент  сказал, что есть  жалобы со стороны отельеров, владельцев гостевых домов на счет большого количества контрольных мероприятий.
«Я хотел бы вас попросить эти мероприятия проводить перед туристическим сезоном или после него. Они должны проводиться в разумных пределах, а не носить чрезмерный характер.  К этим людям надо относиться аккуратно,  не создавать им  лишних проблем»,- сказал Глава государства. Он подчеркнул важность соблюдения законности при обеспечении контрольных мер в интересах граждан и государства.

Президент положительно оценил работу правоохранительных органов в Гулрыпшском районе. «Неплохая статистика: количество преступлений по тем данным, которыми мы располагаем, в рамках допустимого»,- сказал Аслан Бжания. При этом он призвал наладить координацию действий  правоохранительных структур в рамках их функций. «Наши граждане и гости республики  должны чувствовать себя в  безопасности»,- сказал Президент.

Аслан Бжания также поднял вопрос готовности образовательных учреждений к новому учебному году. Он поручил Главе района провести соответствующие мероприятия по обеспечению необходимых условий к школе.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 16 августа 2024 16:18

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