ИСТОРИК НААЛА КАСЛАНДЗИЯ ЗАЩИТИЛА ДОКТОРСКУЮ ДИССЕРТАЦИЮ

Тема диссертационного исследования: «Женщины правящей элиты Абхазского царства: история, политика, династические связи (80-е г.г. VIII- середина ХIIIв. ). Диссертация выполнена в отделе истории Абхазского института гуманитарных исследований им. Д. И. Гулиа Академии наук Абхазии

Объектом исследования являются женщины – монархи, правительниц абхазского царства , а также жен ,сестер и дочери абхазских царей.

Предмет исследования – степень политической и социокультурной правомочности царственных женщин на государственной арене Абхазского царства и сопредельных стран в конце 80-е г.г. VIII- середина ХIIIв., исследование необходимых для этого личных характеристики представительниц женкой элит и конкретных условий их реализации.

Цель данного исследования является выяснение места представительниц правящих домов в Абхазском царстве и Абхазских Багратидов в структуре властных отношений в Абхазском царстве и за рубежом, а также рассмотрение форм активности знатных женщин в религиозной, социальной и культурной сферах. В диссертации задействован большой корпус научной исторической литературы.

«Представительницы домов Леонидов и Абхазских Багратидов, выданные замуж за рубеж, побывали на тронах практически всех соседних с Абхазским царством государств. Остается сожалеть, что источниками зафиксирована политическая деятельность лишь некоторых из них. Многие из царственных супруг Абхазских Багратидов также проявили себя как энергичные, деятельные и способные личности. Стоит отметить, что личные качества самих женщин: смелость, решительность, умение руководить – способствовали вовлечению их в политическую борьбу, дипломатическую деятельность Влияние женщин на государственную политику Леонидов и Абхазских Багратидов, а также их роль в социальной жизни государства были весьма значительны. Само по себе успешное правление женщин-монархов могло быть обеспечено только в том случае, если на протяжении предшествующего периода статус царственных женщин был высок, а их вовлеченность в дела государственного управления довольна масштабна. Изучение политических стратегий женщин высокого социального статуса в эпоху средневековья является актуальным как в теоретическом, так и в практическом аспектах. Обращение медиевистов к гендерным сюжетам не только расширяет наши знания о прошлом, но позволяет осознать и понять социокультурную перспективу дня сегодняшнего, расширяет фундамент для последующих научных изысканий», - отмечается в автореферате.

Исследование Наалы Касландзия высоко оценили официальные оппоненты: доктор филологических наук, академик В. Е. Кварчия, доктор исторических наук, доцент кафедры Омар Маан АБИГИ и доктор исторических наук, Профессор Майкопского государственного технологического университета Светлана Кудаева и др.

Разовый Диссертационный совет присудил Наале Касландзия ученую степень доктора исторических наук.