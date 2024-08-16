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Абхазия Информ

МИД АБХАЗИИ ПРИЗЫВАЕТ МЕЖДУНАРОДНОЕ СООБЩЕСТВО ПРИНЯТЬ ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ ЗАКАВКАЗЬЯ, В КОТОРЫХ АБХАЗИЯ НЕЗАВИСИМОЕ ГОСУДАРСТВО

Новости Пятница, 16 августа 2024 17:31
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МИД АБХАЗИИ ПРИЗЫВАЕТ МЕЖДУНАРОДНОЕ СООБЩЕСТВО ПРИНЯТЬ ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ ЗАКАВКАЗЬЯ, В КОТОРЫХ АБХАЗИЯ НЕЗАВИСИМОЕ ГОСУДАРСТВО

Сухум. 16 августа 2024. Абхазия-Информ. МИД Абхазии призывает международное сообщество признать и принять сложившиеся в Закавказье политические реалии, в которых Республика Абхазия является независимым государством. Об этом говорится в заявлении МИД РА, опубликованном сегодня на сайте внешнеполитического ведомства.

В заявлении в частности говорится: «Ознакомились с заявлением заместителя Постоянного представителя Мальты при ООН Франчески Гатт от имени членов Совета Безопасности ООН – Франции, Японии, Мальты, Словении, Великобритании, США, а также будущих членов – Дании и Греции, в котором, в частности, говорится о том, что Республика Абхазия и Республика Южная Осетия являются «неотъемлемой частью Грузии», а также содержится призыв к России отменить признание Абхазии и Южной Осетии.


Шаблонные фразы о якобы «территориальной целостности Грузии», повторяемые с завидной периодичностью, демонстрируют полное отсутствие объективного восприятия ситуации в Закавказье у отдельных представителей международного сообщества и свидетельствуют об их полной ангажированности в вопросах урегулирования затянувшегося кризиса в нашем регионе.

В этой связи в очередной раз напоминаем, что Республика Абхазия – это суверенное государство, государственность которого насчитывает многие века. Абхазский народ в исторической борьбе с грузинским колониализмом и в результате многолетней национально-освободительной борьбы против грузинской агрессии сумел отстоять свое законное право на свободу и независимость. При этом народ Абхазии действовал в полном соответствии с основополагающим принципом, закрепленным в Уставе ООН - правом всех народов на самоопределение.

К сожалению, с большим разочарованием вынуждены констатировать, что некоторые представители так называемого международного сообщества трактуют основополагающие принципы международного права в угоду своим конъюнктурным интересам.

Необходимо особо подчеркнуть, что народ Абхазии закрепил свою непоколебимую волю к независимости путем референдума 3 октября 1999 года, на котором была одобрена Конституция Республики Абхазия, принятая в 1994 году и провозгласившая Республику Абхазия суверенным, демократическим, правовым государством, исторически утвердившимся по праву народа на свободное самоопределение. 12 октября 1999 года, основываясь на итогах референдума, Народное Собрание - Парламент Республики Абхазия принял Акт о государственной независимости Республики Абхазия.

В очередной раз обращаемся к представителям международного сообщества, продолжающих жить в плену искусственно созданных иллюзий, принять наконец объективную реальность, сложившуюся в нашем регионе.

Призываем международное сообщество признать результаты волеизъявления народа Республики Абхазия, реализованное им в полном соответствии с нормами и принципами международного права и признать сложившиеся в Закавказье политические реалии, в которых Республика Абхазия является независимым государством».

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 16 августа 2024 17:35

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