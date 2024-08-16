МИД АБХАЗИИ ПРИЗЫВАЕТ МЕЖДУНАРОДНОЕ СООБЩЕСТВО ПРИНЯТЬ ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ ЗАКАВКАЗЬЯ, В КОТОРЫХ АБХАЗИЯ НЕЗАВИСИМОЕ ГОСУДАРСТВО

В заявлении в частности говорится: «Ознакомились с заявлением заместителя Постоянного представителя Мальты при ООН Франчески Гатт от имени членов Совета Безопасности ООН – Франции, Японии, Мальты, Словении, Великобритании, США, а также будущих членов – Дании и Греции, в котором, в частности, говорится о том, что Республика Абхазия и Республика Южная Осетия являются «неотъемлемой частью Грузии», а также содержится призыв к России отменить признание Абхазии и Южной Осетии.



Шаблонные фразы о якобы «территориальной целостности Грузии», повторяемые с завидной периодичностью, демонстрируют полное отсутствие объективного восприятия ситуации в Закавказье у отдельных представителей международного сообщества и свидетельствуют об их полной ангажированности в вопросах урегулирования затянувшегося кризиса в нашем регионе.



В этой связи в очередной раз напоминаем, что Республика Абхазия – это суверенное государство, государственность которого насчитывает многие века. Абхазский народ в исторической борьбе с грузинским колониализмом и в результате многолетней национально-освободительной борьбы против грузинской агрессии сумел отстоять свое законное право на свободу и независимость. При этом народ Абхазии действовал в полном соответствии с основополагающим принципом, закрепленным в Уставе ООН - правом всех народов на самоопределение.



К сожалению, с большим разочарованием вынуждены констатировать, что некоторые представители так называемого международного сообщества трактуют основополагающие принципы международного права в угоду своим конъюнктурным интересам.



Необходимо особо подчеркнуть, что народ Абхазии закрепил свою непоколебимую волю к независимости путем референдума 3 октября 1999 года, на котором была одобрена Конституция Республики Абхазия, принятая в 1994 году и провозгласившая Республику Абхазия суверенным, демократическим, правовым государством, исторически утвердившимся по праву народа на свободное самоопределение. 12 октября 1999 года, основываясь на итогах референдума, Народное Собрание - Парламент Республики Абхазия принял Акт о государственной независимости Республики Абхазия.



В очередной раз обращаемся к представителям международного сообщества, продолжающих жить в плену искусственно созданных иллюзий, принять наконец объективную реальность, сложившуюся в нашем регионе.



Призываем международное сообщество признать результаты волеизъявления народа Республики Абхазия, реализованное им в полном соответствии с нормами и принципами международного права и признать сложившиеся в Закавказье политические реалии, в которых Республика Абхазия является независимым государством».