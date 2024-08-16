 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июль 2016 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

24 АВГУСТА В ГОРОДЕ НОВЫЙ АФОН СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА «ОБЪЕДИНЯЯ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ТУРИЗМ»

Новости Пятница, 16 августа 2024 17:45
Оцените материал
(0 голосов)
24 АВГУСТА В ГОРОДЕ НОВЫЙ АФОН СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА «ОБЪЕДИНЯЯ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ТУРИЗМ»

Сухум. 16 августа 2024. Абхазия-Информ. 24 августа в городе Новый Афон состоится ярмарка «Объединяя сельское хозяйство и туризм», организуемая Проектным Офисом Продовольственной и Сельскохозяйственной Организации ООН (ФАО ООН).

Мероприятие пройдет на территории, прилегающей к храму Симона Кананита в городе Новый Афон. В ярмарке примут участие фермеры, которые успешно прошли тренинги ФАО, приобрели новые знания и навыки и теперь продолжают их развивать. Они представят местную натуральную продукцию: свежие овощи - помидоры, баклажаны, перец, огурцы, крафтовые европейские сыры, аджику, вина, мед и многое другое.

Это уникальная возможность для всех посетителей ярмарки приобрести разнообразную продукцию, привезенную прямо с местных ферм. У жителей города и туристов будет возможность продегустировать весьпредставленный ассортимент, а также поддержать фермеров, которые работают над производством высококачественных органических

продуктов. Кроме этого, на ярмарке будут представлены демонстрационные стенды,

посвященные современным практикам ведения сельского хозяйства. Специально для гостей ярмарки агрономы ФАО проведут открытый мастер-класс по выращиваю здоровых саженцев и расскажут о текущих угрозах в сельскохозяйственном секторе в Абхазии.

Вход свободный

Время проведения: 12:00 – 18:00

Мероприятие пройдет в рамках текущих проектов ФАО ООН:

«Поддержка женщин в производстве домашней молочной продукции», реализуемого совместно с агенством ООН-Женщины,

«Совместная программа ЕС-ООН по развитию сельских районов

Абхазии», «Устойчивое развитие сельского хозяйства и лесов в интересах сельских сообществ».

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 16 августа 2024 17:46

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « МИД АБХАЗИИ ПРИЗЫВАЕТ МЕЖДУНАРОДНОЕ СООБЩЕСТВО ПРИНЯТЬ ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ ЗАКАВКАЗЬЯ, В КОТОРЫХ АБХАЗИЯ НЕЗАВИСИМОЕ ГОСУДАРСТВО
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.