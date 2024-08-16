Сухум. 16 августа 2024. Абхазия-Информ. 24 августа в городе Новый Афон состоится ярмарка «Объединяя сельское хозяйство и туризм», организуемая Проектным Офисом Продовольственной и Сельскохозяйственной Организации ООН (ФАО ООН).

Мероприятие пройдет на территории, прилегающей к храму Симона Кананита в городе Новый Афон. В ярмарке примут участие фермеры, которые успешно прошли тренинги ФАО, приобрели новые знания и навыки и теперь продолжают их развивать. Они представят местную натуральную продукцию: свежие овощи - помидоры, баклажаны, перец, огурцы, крафтовые европейские сыры, аджику, вина, мед и многое другое.

Это уникальная возможность для всех посетителей ярмарки приобрести разнообразную продукцию, привезенную прямо с местных ферм. У жителей города и туристов будет возможность продегустировать весьпредставленный ассортимент, а также поддержать фермеров, которые работают над производством высококачественных органических

продуктов. Кроме этого, на ярмарке будут представлены демонстрационные стенды,

посвященные современным практикам ведения сельского хозяйства. Специально для гостей ярмарки агрономы ФАО проведут открытый мастер-класс по выращиваю здоровых саженцев и расскажут о текущих угрозах в сельскохозяйственном секторе в Абхазии.

Вход свободный

Время проведения: 12:00 – 18:00

Мероприятие пройдет в рамках текущих проектов ФАО ООН:

«Поддержка женщин в производстве домашней молочной продукции», реализуемого совместно с агенством ООН-Женщины,

«Совместная программа ЕС-ООН по развитию сельских районов

Абхазии», «Устойчивое развитие сельского хозяйства и лесов в интересах сельских сообществ».