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Абхазия Информ

ДЕЛЕГАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СУХУМА ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ПРАЗДНОВАНИИ 803-ЛЕТИЯ НИЖНЕГО НОВГОРОДА ГОРОДА-ПОБРАТИМА

Новости Пятница, 16 августа 2024 20:22
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ДЕЛЕГАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СУХУМА ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ПРАЗДНОВАНИИ 803-ЛЕТИЯ НИЖНЕГО НОВГОРОДА ГОРОДА-ПОБРАТИМА

Сухум. 16 августа 2024. Абхазия-Информ. Делегация Администрации Сухума во главе с Бесланом Эшба принимает участие в праздновании 803-летия Нижнего Новгорода. Сухум и Нижний Новгород являются городами-побратимами с 2011 года. Сообщает sukhumcity.info

16 августа мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев встретился с делегациями городов-побратимов и городов-партнеров, прибывшими в столицу Приволжья на празднование Дня города.

Поздравить Нижний Новгород с 803-летием прибыли делегация города-побратима Сухума (Республика Абхазия), Цзинаня, Хэйхэ и Харбина (Китайская Народная Республика), Нови-Сада (Сербия), Минска и Гомеля (Республика Беларусь), делегация города Бухары (Республики Узбекистан), города Луганска Луганской Народной Республики, города Дербент (Республика Дагестан) и города Восточное Сараево (Республика Сербская, Босния и Герцеговина).

На встрече также присутствовали исполняющий полномочия председателя городской Думы Евгений Костин, представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов. 

Беслан Эшба от имени сухумцев поздравил руководство и жителей Нижнего Новгорода с Днем города. «Самые теплые поздравления по случаю Дня города Нижнего Новгорода. Хотим пожелать вам крепкого здоровья, мира и развития. Нам всегда очень приятно приезжать в Нижний Новгород - любоваться историей, культурой города, людьми, которые здесь живут -  теплые, открытые, душевные. Нам очень нравится ездить к вам, и вы почаще находите время к нам приезжать. От всей души поздравлю вас!» - отметил, в частности, мэр Сухума.

В состав делегации, принимающей участие в праздновании Дня Нижнего Новгорода входят заместитель главы Сухума Автандил Сурманидзе и главный специалист отдела международных связей Администрации Денис Рачителев.

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