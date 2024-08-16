СОЗДАНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН ОЛЕГА БГАЖБА
Сухум. 16 августа 2024. Абхазия-Информ. В связи с кончиной доктора исторических наук, профессора, действительного члена Академии наук Абхазии, археолога, историка, кавказоведа, заведующего отделом истории Абхазского института гуманитарных исследований им. Д. Гулиа АНА, председателя диссертационного Совета по защите исторических дисциплин, председателя Государственной археологической комиссии, заслуженного деятеля науки Республики Абхазия, кавалера ордена "Ахьдз-апша" II степени Олега Хухутовича Бгажба, создана комиссия по организации похорон.
Возглавляет комиссию первый вице-премьер, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба.
Государственная комиссия сообщает, что церемония прощания с выдающимся ученым состоится 18 августа по адресу: города Сухум, ул. Чочуа, 38.
Траурный митинг начнется в 14:00.
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