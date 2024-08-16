 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Август 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СОЗДАНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН ОЛЕГА БГАЖБА

Новости Пятница, 16 августа 2024 20:30
Оцените материал
(0 голосов)
СОЗДАНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН ОЛЕГА БГАЖБА

Сухум. 16 августа 2024. Абхазия-Информ. В связи с кончиной доктора исторических наук, профессора, действительного члена Академии наук Абхазии, археолога, историка, кавказоведа, заведующего отделом истории Абхазского института гуманитарных исследований им. Д. Гулиа АНА, председателя диссертационного Совета по защите исторических дисциплин, председателя Государственной археологической комиссии, заслуженного деятеля науки Республики Абхазия, кавалера ордена "Ахьдз-апша" II степени Олега Хухутовича Бгажба, создана комиссия по организации похорон.

Возглавляет комиссию первый вице-премьер, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба.

Государственная комиссия сообщает, что церемония прощания с выдающимся ученым состоится 18 августа по адресу: города Сухум, ул. Чочуа, 38.

Траурный митинг начнется в 14:00.

Прочитано 5 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ДЕЛЕГАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СУХУМА ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ПРАЗДНОВАНИИ 803-ЛЕТИЯ НИЖНЕГО НОВГОРОДА ГОРОДА-ПОБРАТИМА
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.