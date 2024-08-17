ПРОКУРАТУРОЙ Г. СУХУМ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ УБИЙСТВА ГРАЖДАНКИ ПАЧУЛИЯ И. Т. ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ВЫСТУПИЛА С ЗАЯВЛЕНИЕМ

Согласно имеющейся информации - Пачулия Едгар Нугзарович 1984 г.р., прибыл во двор многоквартирного дома №21 по улице Гумистинская, по месту жительства бывшей супруги – Пачулия Илоны Тариэльевны, где в результате внезапно возникшего конфликта, с целью умышленного убийства Пачулия И.Т., достал раскладной нож и нанес одно колото-резаное ранение в область живота Пачулия И.Т., тем самым причинив последней проникающее ранение брюшной полости, в результате чего последняя была доставлена в ГУ МЗ Республики Абхазия «Республиканская больница», где от полученного ранения скончалась.

Пачулия Е.Н. задержан, и водворен в ИВС.

В настоящее время выясняются подробности произошедшего, назначены судебно медицинские экспертизы.

В связи с произошедшим представители общественности, выразили глубокую обеспокоенность по поводу убийства 36 летней жительницы Абхазии, которое произошло вчера на одной из улиц Сухума на глазах у людей.



«Особенно ужасает тот факт, что это преступление было совершено её бывшим мужем, который оставил их детей без матери.



К сожалению, это не первое убийство женщины в нашей стране, и это указывает на острую необходимость принятия закона о домашнем насилии, который уже много лет лежит в парламенте Республики Абхазия», - говорится в заявлении общественности, опубликованном сегодня в соцсетях.



Представители общественности выразили надежду на то, что правоохранительные органы проведут оперативное и детальное расследование этого преступления.



«Мы верим в справедливость и ожидаем, что органы правопорядка приложат все необходимые усилия для установления истины и привлечения виновного к ответственности», - отмечается в заявлении.



Мы надеемся, что сплотившись вокруг данного ужасающего убийства, наше общество сможет добиться того, что ни одна женщина больше не пострадает от насилия , и ни один ребенок не останется без матери.