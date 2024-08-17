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Абхазия Информ

ПРОКУРАТУРОЙ Г. СУХУМ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ УБИЙСТВА ГРАЖДАНКИ ПАЧУЛИЯ И. Т. ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ВЫСТУПИЛА С ЗАЯВЛЕНИЕМ

Новости Суббота, 17 августа 2024 13:31
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ПРОКУРАТУРОЙ Г. СУХУМ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ УБИЙСТВА ГРАЖДАНКИ ПАЧУЛИЯ И. Т. ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ВЫСТУПИЛА С ЗАЯВЛЕНИЕМ

Сухум. 17 августа 2024. Абхазия-Информ. 16 августа 2024 г. прокуратурой г. Сухум возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства гражданки Пачулия Илоны Тариэльевны, 1988 года рождения, т.е по ч. 1 ст. 99 УК РА, имевшее место примерно в 16 часов 30 минут, в городе Сухум.

 

Согласно имеющейся информации - Пачулия Едгар Нугзарович 1984 г.р., прибыл во двор многоквартирного дома №21 по улице Гумистинская, по месту жительства бывшей супруги – Пачулия Илоны Тариэльевны, где в результате внезапно возникшего конфликта, с целью умышленного убийства Пачулия И.Т., достал раскладной нож и нанес одно колото-резаное ранение в область живота Пачулия И.Т., тем самым причинив последней проникающее ранение брюшной полости, в результате чего последняя была доставлена в ГУ МЗ Республики Абхазия «Республиканская больница», где от полученного ранения скончалась.

Пачулия Е.Н. задержан, и водворен в ИВС.

В настоящее время выясняются подробности произошедшего, назначены судебно медицинские экспертизы.

В связи с произошедшим представители общественности, выразили глубокую обеспокоенность по поводу убийства 36 летней жительницы Абхазии, которое произошло вчера на одной из улиц Сухума на глазах у людей.

«Особенно ужасает тот факт, что это преступление было совершено её бывшим мужем, который оставил их детей без матери.

К сожалению, это не первое убийство женщины в нашей стране, и это указывает на острую необходимость принятия закона о домашнем насилии, который уже много лет лежит в парламенте Республики Абхазия», - говорится в заявлении общественности, опубликованном сегодня в соцсетях.

Представители общественности выразили надежду на то, что правоохранительные органы проведут оперативное и детальное расследование этого преступления.

«Мы верим в справедливость и ожидаем, что органы правопорядка приложат все необходимые усилия для установления истины и привлечения виновного к ответственности», - отмечается в заявлении.

Мы надеемся, что сплотившись вокруг данного ужасающего убийства, наше общество сможет добиться того, что ни одна женщина больше не пострадает от насилия , и ни один ребенок не останется без матери.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Суббота, 17 августа 2024 13:48

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