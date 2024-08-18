У ПОДНОЖЬЯ БЕДИЙСКОГО ХРАМА ПРОШЕЛ КОНЦЕРТ ХИБЛЫ ГЕРЗМАВА И ХОРА ПОД РУКОВОДСТВОМ ДИРИЖЕРА ЛЬВА КОНТОРОВИЧА

У подножья храмового комплекса была организована концертная площадка. Мероприятие в рамках ХХII фестиваля "Хибла Герзмава приглашает..." приурочено к к 150-летию со дня рождения Дмитрия Гулиа.

На концерте прозвучали произведения Беллини, Баха, Моцарта, Шуберта, Шопена, русские народные песни, песни советских композиторов.



В завершение вечера прозвучали абхазские народные песни «Песня ранения» и «Песнь о скале».

Бедийский собор был построен в 999 году на горном плато в селе Агу-Бедиа Ткуарчалского района Абхазии. Это православный храм, известный далеко за пределами Абхазии. Собор был построен во времена правления абхазского царя Баграта III. Здесь же, в храме, находится усыпальница царя. Он был похоронен здесь в 1014 году. Храм был освящен в честь Влахернской иконы Божией матери. Это почитаемая в православии икона, которая считается чудотворной.