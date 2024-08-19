СРЕДИ РОССИЯН РАСТЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ ВИННЫХ ТУРОВ В АБХАЗИЮ

У многочисленных предложений от небольших фирм теперь появился сильный конкурент. РЖД запускают круиз с посещением виноделен как России, так и юга Абхазии. Что Абхазия может предложить российским энофилам?

На волне популярности винного туризма РЖД запустили пока разовый маршрут по югу России и Абхазии. Похоже, это обновленный круиз «К виноградникам у моря», проложивший путь дальше в Абхазию. Новый эксклюзивный рейс сохранил в программе винодельни юга России, но также предлагает туристам открыть для себя Гагру, Новый Афон, знаменитое озеро Рица и другие достопримечательности Абхазии. В программу включены национальные блюда республики и главное знакомство с ее виноделием. А выбор местных вин там очень широкий, рассказывает туристка Елизавета:

«Вообще выбор очень широкий. Очень тяжело определиться с тем, где ты его именно хочешь взять, но уже в последнее время мы берем у одного и того же человека. Это домашнее производство, вкусное, разные сорта, разные сорта винограда из разных ягод, мое любимое, наверное, ежевичное. А так из виноградных я не совсем разбираюсь, я больше по вкусу: какое нравится — такое буду пить. Вообще вино очень романтично пить на пляже с любимым человеком. Это добавляет атмосферы. Сразу какое-то такое южное настроение окутывает».

Широкий простор для выхода на российский рынок Абхазия получила после обретения независимости в 2008 году. Даже когда в 2013-м грузинские вина после продолжительного запрета вернулись на полки российских магазинов, любители абхазского вина остались. комментирует партнер агентства винного консалтинга Double Magnum, Андрей Григорьев:

Андрей Григорьев партнер агентства винного консалтинга Double Magnum«Тут достаточно противоречивая картина, потому что, с одной стороны, исторически такой винодельческий регион с давними традициями и, в общем-то, и в последние десятилетия Советского Союза, и потом виноделие поддерживалось на таком достаточно хорошем уровне. Были такие традиционные вина, традиционные марки. Одно из таких самых ярких — Псоу, наверное, десертное, полусладкое, белое вино, очень популярное. И сейчас, с одной стороны, эта традиция сохраняется. Опять же, когда в свое время, уже почти что 20 лет назад, было введено эмбарго на грузинские вина, абхазские виноделы получили неплохую возможность занять такой массовый сегмент российского рынка.

Для развития виноделия в Абхазии. Есть свои климатические сложности, субтропики — не лучшее место для выращивания винограда, пригодного для того, чтобы сделать из него высококачественное вино. Поэтому с точки зрения сегмента абхазские вина — это больше масс-маркет, продолжает исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин: