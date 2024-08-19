 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Декабрь 2015 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СРЕДИ РОССИЯН РАСТЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ ВИННЫХ ТУРОВ В АБХАЗИЮ

Новости Понедельник, 19 августа 2024 11:45
Оцените материал
(0 голосов)
СРЕДИ РОССИЯН РАСТЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ ВИННЫХ ТУРОВ В АБХАЗИЮ

Сухум. 19 августа 2024. Абхазия-Информ. Среди россиян растет популярность винных туров в Абхазию, пишет https://www.bfm.ru/

У многочисленных предложений от небольших фирм теперь появился сильный конкурент. РЖД запускают круиз с посещением виноделен как России, так и юга Абхазии. Что Абхазия может предложить российским энофилам?

На волне популярности винного туризма РЖД запустили пока разовый маршрут по югу России и Абхазии. Похоже, это обновленный круиз «К виноградникам у моря», проложивший путь дальше в Абхазию. Новый эксклюзивный рейс сохранил в программе винодельни юга России, но также предлагает туристам открыть для себя Гагру, Новый Афон, знаменитое озеро Рица и другие достопримечательности Абхазии. В программу включены национальные блюда республики и главное знакомство с ее виноделием. А выбор местных вин там очень широкий, рассказывает туристка Елизавета:

«Вообще выбор очень широкий. Очень тяжело определиться с тем, где ты его именно хочешь взять, но уже в последнее время мы берем у одного и того же человека. Это домашнее производство, вкусное, разные сорта, разные сорта винограда из разных ягод, мое любимое, наверное, ежевичное. А так из виноградных я не совсем разбираюсь, я больше по вкусу: какое нравится — такое буду пить. Вообще вино очень романтично пить на пляже с любимым человеком. Это добавляет атмосферы. Сразу какое-то такое южное настроение окутывает».

Широкий простор для выхода на российский рынок Абхазия получила после обретения независимости в 2008 году. Даже когда в 2013-м грузинские вина после продолжительного запрета вернулись на полки российских магазинов, любители абхазского вина остались. комментирует партнер агентства винного консалтинга Double Magnum, Андрей Григорьев:

Андрей Григорьев партнер агентства винного консалтинга Double Magnum«Тут достаточно противоречивая картина, потому что, с одной стороны, исторически такой винодельческий регион с давними традициями и, в общем-то, и в последние десятилетия Советского Союза, и потом виноделие поддерживалось на таком достаточно хорошем уровне. Были такие традиционные вина, традиционные марки. Одно из таких самых ярких — Псоу, наверное, десертное, полусладкое, белое вино, очень популярное. И сейчас, с одной стороны, эта традиция сохраняется. Опять же, когда в свое время, уже почти что 20 лет назад, было введено эмбарго на грузинские вина, абхазские виноделы получили неплохую возможность занять такой массовый сегмент российского рынка.

Для развития виноделия в Абхазии. Есть свои климатические сложности, субтропики — не лучшее место для выращивания винограда, пригодного для того, чтобы сделать из него высококачественное вино. Поэтому с точки зрения сегмента абхазские вина — это больше масс-маркет, продолжает исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин:

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 19 августа 2024 11:55

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « У ПОДНОЖЬЯ БЕДИЙСКОГО ХРАМА ПРОШЕЛ КОНЦЕРТ ХИБЛЫ ГЕРЗМАВА И ХОРА ПОД РУКОВОДСТВОМ ДИРИЖЕРА ЛЬВА КОНТОРОВИЧА
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.