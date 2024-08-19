НА ПОЛИГОН ТБО В ГАЛСКОМ РАЙОНЕ НЕ ПУСКАЮТ МАШИНЫ ДЛЯ РАЗГРУЗКИ МУСОРА ИЗ СУХУМА
Сухум. 19 августа 2024. Абхазия-Информ. Администрация Галского района приняла решение приостановить дальнейший ввоз твердых бытовых отходов на полигон в селе Щащикуара.
Накануне экстренно заседал Оперативный штаб по ситуации на полигоне ТБО в селе Щащикуара под руководством главы Константина Пилия, на котором было принято решение не пускать мусоросборочные машины из Сухума в Галский район. Въезд на территорию был закрыт ночью, поскольку в администрации опасаются пожара, который может привести к серьезным последствиям для экологии района. МЧС тушит возгорания на свалке водой, но этого неэффективно.
После протестных акций в конце 2018 - начале 2019 года жителей сухумского микрорайона Маяк, требовавших закрыть столичную свалку, бытовые отходы из Сухума стали свозить в село Щащикуара.
Галская мусорная свалка стихийно образовалась в селе Щащикуара 25 лет назад. Она находится в двух километрах от города и в 17 километрах от моря. Ближайшие дома расположены в 500 метрах от полигона.
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