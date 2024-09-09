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Абхазия Информ

В ДАМАСКЕ ПРОХОДИТ ВЫСТАВКА EXPO SYRIA 2024

Новости Понедельник, 09 сентября 2024 20:14
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В ДАМАСКЕ ПРОХОДИТ ВЫСТАВКА EXPO SYRIA 2024

Сухум. 9 сентября 2024. Абхазия-Информ. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Мухаммад ч Али и советник посольства – заведующий консульским отделом Гайс Аль-Харки посетили выставку EXPO SYRIA 2024, которая проходит на территории выставочного городка в Дамаске.

В ходе визита, посол посетил различные разделы и павильоны выставки (продовольственный, текстильный, ремесленный инженерный, фармацевтический, химический, и т.д. ), ознакомившись с различными сирийскими товарами и встретился с представителями 600 сирийских компаний, участвовавших в выставке.

Мухаммад Али высоко оценил значение этой выставки, которая является показателем высокого качества и конкурентоспособность сирийской продукции, отметив искренние усилия, приложенные для организации этой выставки, и подчеркнул, что выставка Expo Syria – это доказательство восстановления и развития экономики Сирии и также высокого качества сирийской продукции.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Понедельник, 09 сентября 2024 20:16

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