В ДАМАСКЕ ПРОХОДИТ ВЫСТАВКА EXPO SYRIA 2024

Сухум. 9 сентября 2024. Абхазия-Информ. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Мухаммад ч Али и советник посольства – заведующий консульским отделом Гайс Аль-Харки посетили выставку EXPO SYRIA 2024, которая проходит на территории выставочного городка в Дамаске.

В ходе визита, посол посетил различные разделы и павильоны выставки (продовольственный, текстильный, ремесленный инженерный, фармацевтический, химический, и т.д. ), ознакомившись с различными сирийскими товарами и встретился с представителями 600 сирийских компаний, участвовавших в выставке.

Мухаммад Али высоко оценил значение этой выставки, которая является показателем высокого качества и конкурентоспособность сирийской продукции, отметив искренние усилия, приложенные для организации этой выставки, и подчеркнул, что выставка Expo Syria – это доказательство восстановления и развития экономики Сирии и также высокого качества сирийской продукции.