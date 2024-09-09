В АБХАЗИИ ПРОЙДЕТ Х МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ОРГАННЫЕ ВЕЧЕРА В ПИЦУНДЕ»

Сухум. 9 сентября 2024. Абхазия-Информ. С 9 по 14 сентября в Абхазии будет проходить Х Международный фестиваль «Органные вечера в Пицунде». В эти дни в Государственном концертном зале Пицундского храма выступят известные музыканты из Абхазии, Беларуси, России и Японии.