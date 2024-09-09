В АБХАЗИИ ПРОЙДЕТ Х МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ОРГАННЫЕ ВЕЧЕРА В ПИЦУНДЕ»
Сухум. 9 сентября 2024. Абхазия-Информ. С 9 по 14 сентября в Абхазии будет проходить Х Международный фестиваль «Органные вечера в Пицунде». В эти дни в Государственном концертном зале Пицундского храма выступят известные музыканты из Абхазии, Беларуси, России и Японии.
9 сентября, в 20:00 – на открытии фестиваля «Органные вечера в Пицунде» выступят Лука Гаделия (орган), Кристина Эшба (сопрано), Людмила Голуб (орган), Екатерина Мельникова (орган), Валерия Анфиногенова (фортепиано), Наталья Гольфарб (орган), Маргарита Еськина (орган).
10 сентября, 17:00 – Наталья Гольфарб и Маргарита Еськина;
10 сентября, 20:00 – Екатерина Мельникова, Людмила Голуб и Валерия Анфиногенова;
11 сентября, 17:00 – Владимир Хомяков (орган) и Ирина Розанова (орган);
11 сентября, 20:00 – Александр Князев (орган) и Мария Черепанова (орган);
12 сентября, 17:00 – Лука Гаделия и Кристина Эшба;
12 сентября, 20:00 – Алексей Шмитов (орган) и Владимир Невдах (орган);
13 сентября, 17:00 – Хироко Иноуэ (орган) и Вероника Кожухарова (саксофон):
13 сентября, 20:00 – Елена Кейлина (орган), Регина Штейнман (альт) и Сергей Будкеев (орган);
14 сентября, 17:00 – Рубин Абдуллин (орган) и Алексей Семенов (орган);
14 сентября, 20:00 – гала-концерт, закрытие фестиваля.