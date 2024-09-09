ОБРАЩЕНИЕ ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

«За прошедшую неделю в связи с обсуждаемым в стране документом – так называемым Протоколом, в центре полемики оказалась и деятельность Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия. Даются вольные оценки работе народных избранников. Не будем вдаваться в детали или вступать в жесткую дискуссию. Парламент стоит и всегда будет стоять на страже национальных интересов граждан Республики Абхазия. Мы являемся проводниками их воли, надежд и чаяний.

Тезис о том, что в Народном Собрании – Парламенте Республики Абхазия блокируются важные инициативы, направленные на развитие экономики и других сфер деятельности, не соответствует действительности и не выдерживает никакой критики. Всё, что полезно для нашей страны и для союзнических отношений, находит поддержку у депутатов. Мы нацелены на дальнейшее укрепление межпарламентского диалога с нашими коллегами из обеих палат Федерального Собрания Российской Федерации.

Сегодня наши отношения в рамках парламентского измерения с российскими коллегами динамично развиваются. Мы ценим это. За два с небольшим года состоялись официальный визит делегации во главе со Спикером Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Лаши Ашуба в Российскую Федерацию и официальный визит делегации Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации во главе с Председателем Вячеславом Володиным в Республику Абхазия. В рамках визита в Республику Абхазия руководителями парламентов двух стран было подписано Соглашение между Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия и Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации о сотрудничестве, призванное интенсифицировать взаимодействие. Отметим, что между Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия и Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации уже существует подобное Соглашение.

Между Народным Собранием Парламентом – Республики Абхазия и Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации созданы и функционируют постоянно действующие комиссии по взаимодействию.

Напоминаем тем, кто не очень внимательно следит за процессами или же следит по принципу – замечать и докладывать только о нереализованном, что за прошедший период, в том числе и посредством взаимодействия с коллегами из Российской Федерации в рамках Программы формирования общего социально-экономического пространства между Республикой Абхазия и Российской Федерацией на основе гармонизации законодательства Республики Абхазия с законодательством Российской Федерации, депутатами Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия было рассмотрено и принято 25 законов в окончательном чтении, ряд законов находится на этапе рассмотрения. Более того, депутатами были приняты решения и проведена работа по разъяснению гражданам не самых популярных в обществе вопросов, стоявших на двусторонней межгосударственной повестке на протяжении десятка лет. Все это требует времени и кропотливой работы. Это объективная констатация фактов, в том числе и со стороны многих российских коллег.

Отметим, что на многие важные государственные мероприятия, такие как 15-летие Дня международного признания независимости Республики Абхазия и 30-летие Дня Победы и Независимости Республики Абхазия, российские официальные делегации возглавляли именно наши коллеги из Совета Федерации и Государственной Думы. У нас сложились подлинно профессиональные и дружеские отношения. В нашей деятельности по взаимодействию с парламентами других стран работа с российскими партнёрами является приоритетной. Наши дружба и братство прошли испытание временем и совместной борьбой, которая ещё не закончена. Впереди победа, за которую сражаются и сыны Апсны, многие из них отдали свои жизни за наше общее дело.

Мы верны союзническому долгу и будем дальше наращивать межгосударственный и межпарламентской диалог, а главное – способствовать дружбе наших народов.

Обращаемся ко всем гражданам, ответственным должностным лицам, политическим силам страны и призываем проявить благоразумие, быть сдержаннее в своих действиях и высказываниях в отношении друг друга и наших партнеров».

Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия

9 сентября 2024 года