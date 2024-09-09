В АБХАЗИИ РЕМОНТИРУЮТ ДАЧУ СТАЛИНА

Сухум. 9 сентября 2024. Абхазия-Информ. На даче Сталина в Абхазии идет процесс замен кровли здания. Глава управления госдачами республики Беслан Квициния рассказал, что с годами крыша стала протекать. Часть работ выполнена. Завершить их планируют до начала сезона дождей.

Общая площадь кровли двух зданий на территории дачи составляет 800 квадратных метров. Ранее там были обрезаны деревья и отреставрирован камин. При этом на посещаемость работы не повлияли, и дача по-прежнему доступна для туристов. Они могут пройти по кабинетам, спальням и столовым.

Дача на северном берегу Рицы была построена в 1947 году. Иосиф Сталин отдохнул на ней пять раз, затем в ней останавливались Никита Хрущев и Леонид Брежнев.