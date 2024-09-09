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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ПЛАНИРУЮТ СОБРАТЬ ДО 12 ТЫСЯЧ ТОНН ФУНДУКА

Новости Понедельник, 09 сентября 2024 19:59
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В АБХАЗИИ ПЛАНИРУЮТ СОБРАТЬ ДО 12 ТЫСЯЧ ТОНН ФУНДУКА

Сухум. 9 сентября 2024. Абхазия-Информ. В республике завершается сбор ореха фундука. Несмотря на засушливую погоду и вредителей, продукция качественная.

В Абхазии в среднем собирают 9-10 тысяч тонн орехов. 2021 год был особенно урожайным. Тогда в республике собрали около 14 тысяч тонн, в этом году – до 12 тысяч тонн.

Ореховые плантации в Абхазии занимают девять тысяч гектаров. На них растет до шести миллионов деревьев. Фундук, как мандарины и мимоза, является основной статьей абхазского экспорта.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Понедельник, 09 сентября 2024 20:08

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