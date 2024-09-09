В АБХАЗИИ ПЛАНИРУЮТ СОБРАТЬ ДО 12 ТЫСЯЧ ТОНН ФУНДУКА

Сухум. 9 сентября 2024. Абхазия-Информ. В республике завершается сбор ореха фундука. Несмотря на засушливую погоду и вредителей, продукция качественная.

В Абхазии в среднем собирают 9-10 тысяч тонн орехов. 2021 год был особенно урожайным. Тогда в республике собрали около 14 тысяч тонн, в этом году – до 12 тысяч тонн.