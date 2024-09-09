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Абхазия Информ

ТУРЫ В АБХАЗИЮ ПОДЕШЕВЕЛИ НА 20%

Новости Понедельник, 09 сентября 2024 19:54
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ТУРЫ В АБХАЗИЮ ПОДЕШЕВЕЛИ НА 20%

Сухум. 9 сентября 2024. Абхазия-Информ. В сентябре средний чек на отдых в Абхазии снизился на 20%. Абхазия остается самым доступным зарубежным направлением для отдыха на море. Отдых в Абхазии подешевел с началом осени, о стоимости средней путевки на бархатный сезон рассказали в компании «Слетать.ру».

На сентябрь средний чек тура в Абхазию составляет чуть более 104 100 рублей, средний чек снизился на 20% с августа.

Средний чек не является точным показателем, это среднее арифметическое всех проданных туров, деленное на количество заявок. Приобрести тур в Абхазию туристы могут как за большие, так и за меньшие деньги. Средний чек в основном включает перелет и отдых продолжительностью восемь дней. Чаще всего россияне ездят на отдых вдвоем или втроем, как следует из среднего количество туристов на путевку – 2,15.

В начале осени спрос на пляжный отдых на Черном море традиционно снижается, хотя море остается теплым, а погода - приятной. В этом году бархатный сезон в Абхазии может продлиться больше обычного, этому способствует погода.

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