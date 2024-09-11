В АБХАЗИИ ПРОЙДЕТ Х МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ОРГАННЫЕ ВЕЧЕРА В ПИЦУНДЕ»

Сухум. 11 сентября 2024. Абхазия-Информ. Х Международный фестиваль «Органные вечера в Пицунде» пройдет с 9 по 14 сентября в Государственном концертном зале пицундского храма, где перед зрителями выступят музыканты из различных стран мира.

Народная артистка Абхазии, художественный руководитель фестиваля Марина Шамба рассказала об участниках фестиваля.

«В фестивале «Органные вечера в Пицунде» примут участия талантливые музыканты с разных стран. Все участники – музыканты высокого класса, среди которых лауреаты конкурсов, руководители консерватории, профессора, композиторы и молодые, но очень опытные музыканты. Наши молодые музыканты исполнят абхазскую национальную музыку. Я безмерно горжусь нашей маленькой Абхазией, страна с большой историей, которая умеет проводить такие великие праздники музыки. Желаю всем участникам фестиваля вдохновения и творческих открытий, а гостям этого праздника ярких впечатлений от общения с прекрасным», – сказала она.

Заслуженный артист Республики Абхазия Лука Гаделия сообщил о подготовке к фестивалю: «В этом году Х фестиваль будет отличаться от всех предыдущих, так как это круглая дата. Фестиваль должен пройти с размахом. На фестиваль приглашены около 18 органистов, альтисты, певица, орган в 4 руки. Программа очень насыщенная и интересная. Каждый день будет проходить по два концерта. Лишь в дни открытия и закрытия – по одному концерту».