АНСАМБЛЬ «ГУНДА» УЧАСТВУЕТ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО – 2024»
Новости Среда, 11 сентября 2024 19:43
Сухум. 11 сентября 2024. Абхазия-Информ. Вокально-инструментальный ансамбль «Гунда» участвует в Международном фестивале «Золотое кольцо – 2024», который проходит в городе Владимире с 8 по 12 сентября. Художественный руководитель ансамбля народная артистка Абхазии Роза Чамагуа.
В фестивале участвуют фольклорные ансамбли из Бразилии, Китая, Индии, Ирана, Сербии и Абхазии.
В программе форума – творческие встречи, концерты в городах и районах области.