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Абхазия Информ

АНСАМБЛЬ «ГУНДА» УЧАСТВУЕТ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО – 2024»

Новости Среда, 11 сентября 2024 19:43
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АНСАМБЛЬ «ГУНДА» УЧАСТВУЕТ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО – 2024»

Сухум. 11 сентября 2024. Абхазия-Информ. Вокально-инструментальный ансамбль «Гунда» участвует в Международном фестивале «Золотое кольцо – 2024», который проходит в городе Владимире с 8 по 12 сентября. Художественный руководитель ансамбля народная артистка Абхазии Роза Чамагуа.

В фестивале участвуют фольклорные ансамбли из Бразилии, Китая, Индии, Ирана, Сербии и Абхазии.

В программе форума – творческие встречи, концерты в городах и районах области.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Среда, 11 сентября 2024 19:44

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